Murcia lanza una edición especial de camisetas retro para conmemorar su 1.200 aniversario

Edición especial de camisetas retro-vintage creada para conmemorar el 1.200 aniversario de la fundación de la ciudad de Murcia - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Cultura e Identidad del Ayuntamiento de Murcia, Diego Avilés, ha presentado este viernes '1200 Limited', una edición especial de camisetas retro-vintage creada para conmemorar el 1.200 aniversario de la fundación de la ciudad, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

La colección, desarrollada en colaboración con la firma Kappa, se compone de 3.600 unidades numeradas --1.200 por cada equipación-- y se pondrá a la venta el 18 de diciembre, a las 20.00 horas, exclusivamente a través de la web 'murcia1200limited.com', por un precio de 79,99 euros.

El actor murciano Jaime Lorente, embajador de 'Murcia 1200', participa como imagen oficial de la campaña y forma parte del lanzamiento mediante un vídeo promocional.

Concebida como un objeto de identidad y pertenencia, '1200 Limited' reivindica la historia, la cultura y las raíces de Murcia a través de una estética retro reinterpretada desde la contemporaneidad.

"Cada prenda se plantea como un tributo a la ciudad: a la Murcia que fue y a la que sigue creciendo, conectando tradición, diseño y memoria colectiva", han explicado desde el Ayuntamiento.

La iniciativa se integra en el programa institucional 'Murcia 1200', que reúne más de un millar de actividades culturales, científicas, educativas y turísticas destinadas a destacar el patrimonio murciano y fortalecer la identidad.

TRES EQUIPACIONES

'1200 Limited' se articula en tres equipaciones que representan tres miradas esenciales de Murcia: su historia institucional, su huerta y su herencia mozárabe.

La primera equipación, inspirada en la Catedral, utiliza un patrón geométrico basado en sus relieves y adopta los colores de la bandera de Murcia, acompañados de detalles dorados que subrayan su carácter de edición especial y su neutralidad deportiva frente a los diferentes clubes de la ciudad.

La segunda equipación se vincula a la huerta y al paisaje que rodea y define la ciudad. Con tonos verdes y azules, su diseño evoca caballones, acequias y movimiento, transmitiendo la energía de una Murcia viva, abierta y en transformación.

La tercera equipación ofrece una mirada más íntima a través del blanco puro, combinando sobriedad y sofisticación. Inspirada en las antiguas murallas y en una caligrafía de influencia árabe presente en el nombre 'Murcia', simboliza la elegancia tranquila y profunda de una ciudad con un legado único.