Murcia ofrece 12.000 plazas en disuasorios desde Miércoles Santo y transporte público gratis el Bando y el Entierro

Archivo - El concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz, informa de los cortes de tráfico que se producirán con motivo de desfiles y fiestas junto a la concejal Rebeca Pérez - EUROPA PRESS - Archivo

MURCIA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha puesto en marcha un Plan Especial de Movilidad, Tráfico y Transportes con motivo de la celebración de la Semana Santa y las Fiestas de Primavera, que recoge, entre otras medidas, 12.000 plazas gratuitas en disuasorios desde el Miércoles Santo, así como la gratuidad acordada en el transporte público durante las jornadas del Bando de la Huerta y el Entierro de la Sardina.

Así lo ha anunciado este viernes en rueda de prensa de la Junta de Gobierno el concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz, que ha precisado que el objetivo es "garantizar que Murcia funcione con normalidad en un periodo en que la ciudad acoge tres fiestas declaradas de Interés Turístico Internacional y recibe cientos de miles de visitantes".

Junto a ello, el transporte público se adapta a las actividades y desfiles propios de estas fechas, habilitándose recorridos y paradas alternativas para compatibilizar ambos, garantizando así la movilidad, la seguridad y el correcto desarrollo de todos los actos.

Una de las medidas adoptadas es la gratuidad del transporte público los días 7 y 11 de abril, fechas en que se celebra el Bando de la Huerta y el Entierro de la Sardina, dos jornadas en las que la ciudad registra una afluencia masiva de visitantes.

Esta medida se enmarca en una estrategia orientada a facilitar los desplazamientos y dar alternativas al uso del vehículo privado en unas jornadas en las que cientos de miles de personas disfrutan en la calle las fiestas y tradiciones murcianos. Para fomentar el uso del transporte público, esta iniciativa se anunciará en soportes y pantallas informativas.

De forma paralela, se ha acordado la gratuidad de los aparcamientos disuasorios desde el Miércoles Santo (25 de marzo) hasta el domingo posterior al Entierro de la Sardina (12 de abril), consolidando una iniciativa que ya ha demostrado su eficacia en años anteriores.

Con ello, se consolida la apuesta por la red de disuasorios y se evita el tráfico derivado de la búsqueda de aparcamiento, ofreciendo alternativas reales a quienes acuden a la ciudad esos días.

La puesta en marcha del disuasorio de Hacienda permite incorporar más de 400 plazas adicionales a esta oferta y dar una alternativa a quienes lleguen a la ciudad a través de la avenida Juan Carlos I, contando además con conexión a través del tranvía.

Murcianos y visitantes podrán hacer uso sin coste de los aparcamientos de Loaysa, Atocha, Fuenteblanca, Justicia y Hacienda, todos ellos ubicados en puntos estratégicos, ofreciendo de esta forma más de 12.000 plazas de aparcamiento.

Además, actuaciones como la apertura del aparcamiento de Abenarabi o la remunicipalización del aparcamiento de Verónicas, han permitido ofrecer plazas en subterráneos a precios reducidos.

El dispositivo contempla también la puesta en marcha de lanzaderas durante las tardes de Fiestas de Primavera para conectar con el Malecón, que reúne barracas y gran parte de las actividades del periodo festivo.

RECORRIDOS ALTERNATIVOS

Los desfiles procesionales supondrán cortes puntuales de Gran Vía y otras calles del municipio, derivándose los autobuses por avenida de la Fama.

En coordinación con el Cabildo Superior de Cofradías, la Federación de Peñas Huertanas y la Agrupación Sardinera se han estudiado los distintos recorridos a los efectos de establecer itinerarios alternativos para el transporte público.

Con ocasión del montaje de las tribunas en la Gran Vía, se han planificado desvíos alternativos del transporte público del 4 al 12 de abril como consecuencia del corte del carril bus desde Martínez Tornel a la Plaza Circular.

Estas tribunas ocupan parcialmente el carril bus y carril bici de Gran Vía, lo que ha llevado a los servicios técnicos municipales a tomar la decisión de habilitar rutas alternativas para el autobús hacia la Plaza Circular, manteniendo el tráfico de vehículos privados y autobuses desde la Circular a Martínez Tornel.

Este cambio afectará a un total de 11 líneas de Murcia y pedanías, cuyo desvío se ha publicado en las paradas y en la propia web y que se realizará por la pasarela Miguel Caballero, donde girarán a la derecha en dirección a la avenida de La Fama, Ronda de Levante, Plaza Circular y vuelta normal por Gran Vía hacia Martínez Tornel, en el sentido permitido de circulación.

El plan ha sido coordinado con los distintos servicios municipales y entidades implicadas en la organización de los eventos, con el objetivo de garantizar el correcto desarrollo de los desfiles y actividades programadas.

De forma paralela, se establecerán los correspondientes cortes de tráfico y desvíos, que serán debidamente señalizados y comunicados con antelación para minimizar las afecciones a los ciudadanos.