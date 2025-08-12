Murcia optimiza el uso del agua en parques y jardines con un sistema de riego inteligente

Consigue reducir el consumo de agua hasta en un 40% y adaptar los tiempos a las necesidades específicas de cada especie

MURCIA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia, a través del Servicio de Parques y Jardines, ha consolidado un sistema de riego inteligente que "está permitiendo ahorrar agua y mejorar el mantenimiento de las zonas verdes del municipio", según informaron fuentes del Consistorio en un comunicado.

Esta tecnología cuenta con más de 200 dispositivos instalados y cuatro estaciones meteorológicas, que dan cobertura a más de 2.000 sectores de riego y supone la optimización y telegestión de más de 20.000 sistemas de aspersión.

"Este sistema se basa en la instalación de tecnología de telecontrol y sensores de humedad, integrados en una red de automatismos que permiten ajustar el riego de forma automática y precisa, en función de las condiciones climáticas, tipo de vegetación y humedad del suelo", ha explicado el concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén.

Así, este modelo de riego permite ajustar automáticamente la cantidad de agua en función de las necesidades reales del arbolado, praderas y especies arbustivas, evitando de este modo riegos innecesarios, detecta fugas o averías en tiempo real y permite una intervención rápida, lo que se traduce en un mantenimiento más eficaz.

Para conseguirlo, el Ayuntamiento de Murcia ha apostado por la implantación e incorporación de tecnologías de última generación, combinando herramientas como la plataforma MiMurcia, con sensores y con reglas de riego personalizables, y sistemas IRRIDEA, capaces de generar alertas inmediatas y operar con múltiples protocolos abiertos, gestionables desde smartphones o tabletas.

También emplea IoT y dataloggers para la monitorización en tiempo real, lo que facilita la toma de decisiones técnicas basadas en datos precisos.

Así, este sistema de telegestión del riego forma parte de la estrategia municipal para avanzar hacia un modelo urbano más sostenible y eficiente frente al cambio climático.

Murcia gestiona actualmente varios millones de metros cuadrados de zonas verdes, con más de 108.000 árboles, 18.000 palmeras, 224.000 metros cuadrados de cobertura vegetal y setos, así como 744.000 metros cuadrados de praderas.

Desde la implantación del sistema, se ha logrado reducir el consumo de agua hasta en un 40% en estas zonas, ahorrar en mantenimiento y adaptar los tiempos de riego a las necesidades específicas de cada especie y estación del año.

Así, este sistema ya está instalado y permite controlar el riego en jardines como El Malecón, Floridablanca, Parque de Fofó, Jardín del Lago, La Seda, Tres Copas, Constitución, Rueda de La Ñora, Diez de Revenga, Primo de Rivera, Avenida Juan Carlos I, Avenida Juan de Borbón, Pérgola de La Merced, Jardín de La Pólvora, Senda Verde de Puxmarina o Nudo Ciudad de Almería, entre otros.

"Con este sistema de riego inteligente somos capaces de hacer un uso aún más responsable de los recursos hídricos, al tiempo que seguimos mejorando la calidad de vida de los murcianos al mantener nuestras zonas verdes en perfecto estado durante todo el año, con un consumo ajustado y sostenible", ha subrayado Guillén.

"La experiencia positiva en su funcionamiento está impulsando la expansión de este modelo 'smart' al resto del municipio, en línea con el compromiso del Ayuntamiento por una Murcia más verde, más tecnológica y comprometida con el futuro", ha concluido el edil.