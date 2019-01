Murcia, preparada para recibir a los Reyes Magos

Publicado 04/01/2019 13:14:28 CET

A las 10.00 horas se repartirán 3.000 raciones de roscón para todas las personas que esperan impacientes la llegada de los Reyes Magos

MURCIA, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

Sus Majestades los Reyes Magos llegan este sábado a Murcia para repartir ilusión y regalos a todos los niños del municipio. Estarán representados por el presidente del Comité de Representantes de Personas con Discapacidad de la Región de Murcia (CERMI), Pedro Martínez López, el coronel director de la Academia General del Aire, Miguel Ivorra Ruiz, y el voluntario de Cáritas Siaka Coulibaly.

Su agenda comenzará a las 9.30 horas con la visita al Hospital Morales Meseguer, donde regalarán alegría e ilusión para el año nuevo a los más mayores. Posteriormente, se pasarán por la Asociación de la Prensa y realizarán su tradicional visita al Hospital Virgen de la Arrixaca, donde colmarán de regalos a los niños del Materno Infantil, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

A las 10.00 horas, se repartirán 3.000 raciones de roscón para todas las personas que esperan impacientes la llegada de los Reyes Magos en la Glorieta de España. Su llegada al Ayuntamiento de Murcia está prevista a las 12.30 horas, donde serán recibidos por el alcalde y saludarán desde el balcón. A continuación recibirán a todos los niños murcianos en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Murcia, quienes recibirán un obsequio.

Ya por la tarde tendrá lugar la Cabalgata, a las 18.00 horas, que este año contará con unos 70 elementos entre comparsas, grupos y carrozas, elaboradas específicamente para este gran desfile, al igual que la música, con canciones originales. El desfile tendrá como hilo conductor los cuentos clásicos y tradicionales.

La Cabalgata partirá de la avenida San Juan de la Cruz, C/ Mozart, y Torre de Romo, Hermanos Cerón, Alameda de Colón, Plaza Camachos, Martínez Tornel, Gran Vía Salzillo y Avenida de la Constitución.

LA BANDA DE LA REINA DE INGLATERRA ABRIRÁ LA CABALGATA

La Banda que realiza el Cambio de la Guardia Real en Buckingham Palace abrirá la Cabalgata. Es la agrupación musical más antigua del Ejército Británico, con una historia de más de 300 años. Esta tarde, The Band of The Grenadier Guards' (Reino Unido) ofrecerá también un desfile por la Gran Vía como actuación previa a la noche de Reyes.

Siguiendo la temática del desfile, se van a repartir cuentos tradicionales ('Los músicos de Bremen', 'Hansel y Gretel', 'Pinocho', 'Caperucita Roja', etc.), entre los más pequeños, para fomentar la lectura.

Será un desfile de cerca de dos horas de duración con números y grupos internacionales (comparsas francesas e inglesas), que sumarán luz y magia a los elementos que se han convertido en imprescindibles de la Cabalgata, como son la representación del Real Murcia, el reparto de magdalenas o el vehículo antiguo de los Bomberos.

También habrá una representación del pasaje de la Huida a Egipto, con una Virgen María encarnada por la Reina de la Huerta 2018, Laura Navarro, y un grupo de pequeños pastores.