Murcia presenta a nivel nacional los proyectos de desarrollo urbano Murcia Río, Conexión Sur y Fortalezas del Rey Lobo

MURCIA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Retos y oportunidades en el urbanismo en las grandes ciudades ha sido el escenario en el que Murcia ha estado presente con proyectos destacados que el Ayuntamiento impulsa en esta materia, como es Murcia Río, Conexión Sur y las Fortalezas del Rey Lobo.

El concejal de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente de Murcia, Antonio Navarro, ha participado en la Mesa de Reflexión organizada en Madrid junto con representantes de ese municipio, Valencia, Málaga y Zaragoza.

En este sentido, el concejal del ramo ha presentado Conexión Sur, en esta Mesa de 'Retos y oportunidades urbanísticas en las grandes ciudades', como uno de los proyectos estratégicos más ambiciosos y transformadores del municipio en este siglo, planteado no solo como una actuación urbanística, sino como un proyecto de vertebración territorial y de cohesión social.

"La eliminación de la barrera de la línea ferroviaria, que ha dividido la ciudad durante un siglo y medio, pasa a generar el más importante nudo de intercambio de viajeros de la Región de Murcia y a posibilitar la regeneración urbana integral de la zona sur de la ciudad, generando una nueva centralidad urbana" tal y como ha apuntado Antonio Navarro.

Otro de los proyectos expuestos en este foro nacional ha sido Murcia Río, que nace con el objetivo de impulsar la revitalización del entorno del río Segura como un gran pulmón verde para uso y disfrute de murcianos y visitantes, en un eje de 27 kilómetros peatonales y ciclables desde Contraparada a Beniel.

Enmarcada en Murcia Río en la actualidad, el Ayuntamiento trabaja en la Recuperación del Meandro del Vivillo, un proyecto de restauración fluvial del antiguo cauce del río Segura que supone una mejora de la protección contra las inundaciones, medioambiental y sociopaisajística.

Otro de los importantes proyectos estratégicos que se ha dado a conocer en este foro de encuentro de desarrollo urbano son Las Fortalezas del Rey Lobo, como uno de los referentes turísticos del municipio.

El edil de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente, Antonio Navarro, ha recordado que se está ejecutando, en un área que supera el millón y medio de metros cuadrados, la rehabilitación de las tres Fortalezas: el Castillo de Monteagudo, Palacio Ibn Mardanís y Castillo de Larache.

En este sentido, ha destacado las próximas actuaciones en el recinto superior que supone recuperar la totalidad del Castillejo, para lo que ha obtenido el 2% Cultural otorgado por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible con el objeto de poner en valor todo el conjunto monumental de la zona.