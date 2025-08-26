Murcia presenta sus proyectos estratégicos de eficiencia y sostenibilidad en la Ocean RAace 2025

Charla coloquio 'Retos de los municipios de la Ribera del Segura', celebrada en el marc de la Ocean Race 2025 - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

El Ayuntamiento de Murcia ha presentado sus proyectos estratégicos de eficiencia y sostenibilidad en el marco de la regata Ocean Race 2025, que se celebra en Cartagena, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

El concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén, ha intervenido este martes en la charla coloquio 'Retos de los municipios de la ribera del Segura', donde ha abordado algunos de los proyectos estratégicos impulsados en esa línea como 'Murcia Río'; el Parque Metropolitano Oeste; el Plan Foresta; el Plan Alberca y la Red de Riego Inteligente, entre otros.

Guillén ha destacado en su intervención que la prioridad es "implantar el uso de energías renovables; la monitorización en tiempo real para optimizar consumos como es el caso del alumbrado inteligente y la red de riego de parques y jardines; la creación de espacios urbanos más verdes y accesibles y la implantación de soluciones tecnológicas que hagan de Murcia un referente en innovación urbana sostenible".

Además, ha señalado que el agua es eje del desarrollo de la calidad de vida y el progreso económico en un municipio que ha crecido en torno al río Segura y, en este sentido, ha destacado como "referente" el proyecto de recuperación social y ambiental 'Murcia Río'.

Otra de las propuestas planteadas por el Consistorio en el marco de la Ocean Race 2025 ha sido el proyecto AQUA3, a cargo del concejal de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente, Antonio Navarro, que ha destacado que "representa una oportunidad histórica para transformar la gestión del ciclo integral del agua en el municipio".

Esta iniciativa, enmarcada en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de digitalización del ciclo del agua, "nos permitirá modernizar nuestras infraestructuras hídricas con una inversión sin precedentes, financiada mayoritariamente con fondos europeos Next Generation".

Algunos de los objetivos que se pretenden alcanzar con la implementación de AQUA3 en Murcia es el ahorro de agua en más de 400.000 metros cúbicos al año en las redes de distribución y de 18.000 en la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP); mejora en la gestión de riesgos operativos; eficiencia energética y sostenibilidad y una mejora en la calidad del servicio ofrecido a los ciudadanos.