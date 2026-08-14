Murcia recoge 147 toneladas de restos de poda agrícola durante el primer semestre - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El servicio municipal de recogida de podas agrícolas para pequeños agricultores de Murcia ha recogido 147 toneladas de restos vegetales durante el primer semestre de 2026, con la participación de 525 vecinos propietarios de pequeños huertos y parcelas agrícolas.

El servicio, gestionado por la Concejalía de Huerta, consiste en la instalación de un contenedor itinerante en distintas pedanías del municipio de lunes a viernes, en horario de mañana, para facilitar el depósito de los restos procedentes de las labores de poda y mantenimiento, según ha informado el Ayuntamiento de Murcia.

Los residuos recogidos son trasladados posteriormente a una planta de compostaje para su tratamiento y valorización, evitando su quema y favoreciendo su aprovechamiento.

La cantidad recogida supone un notable incremento respecto a los datos de años anteriores. En 2021 se recogieron 19 toneladas de restos de poda y participaron 108 vecinos, frente a las 147 toneladas contabilizadas hasta junio de este año, en la que han participado 525 agricultores.

El concejal de Huerta, Antonio Navarro, ha señalado que "la creciente participación de los vecinos demuestra la utilidad de este servicio" y ha destacado que permite ofrecer a los pequeños agricultores "una alternativa para la gestión de los residuos agrícolas".

El Ayuntamiento prevé mantener el servicio durante el resto del año con el contenedor itinerante en las distintas pedanías.