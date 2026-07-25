Murcia registra la mayor participación del año en los exámenes de transportista profesional con 829 aspirantes

El director general de Movilidad y Transportes, José Antonio Verdú, durante la celebración de la anterior convocatoria de exámenes del CAP - CARM

MURCIA 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad ha registrado la mayor participación del año en los exámenes para la obtención del Certificado de Aptitud Profesional (CAP), requisito obligatorio para ejercer como conductor profesional de mercancías y viajeros por carretera, con un total de 829 aspirantes inscritos en la cuarta convocatoria del año.

El director general de Movilidad y Transportes, José Antonio Verdú, ha destacado que "la elevada participación en esta convocatoria demuestra el interés que despierta una profesión imprescindible para garantizar la movilidad de las personas y el abastecimiento de mercancías, y evidencia la necesidad de seguir formando conductores cualificados para responder a las necesidades de las empresas".

Del total de inscritos, 717 optan al certificado para el transporte de mercancías y 112 al de transporte de viajeros, lo que vuelve a confirmar que la mayor demanda se concentra en el transporte de mercancías por carretera.

Verdú ha recordado que esta es la segunda convocatoria en la que se aplican las nuevas medidas de control implantadas por el Gobierno regional para prevenir el fraude durante las pruebas.

"Queremos que todos los aspirantes concurran en igualdad de condiciones y que el certificado refleje realmente la preparación de quienes van a desempeñar una profesión con una gran responsabilidad para la seguridad vial", ha señalado.

La nueva regulación prohíbe acceder a las aulas con teléfonos móviles, relojes inteligentes, auriculares inalámbricos, tabletas u otros dispositivos electrónicos, estén encendidos o apagados, y su tenencia supone la expulsión inmediata del examen.

Asimismo, los aspirantes no pueden abandonar el aula con el cuadernillo o la plantilla hasta que resten 15 minutos para la finalización de la prueba.

Estas actuaciones se enmarcan en el Plan regional de Inspección de Transportes 2026, impulsado por el Gobierno regional para reforzar la fiabilidad del sistema de obtención del CAP, velar por el cumplimiento de la normativa y preservar las garantías de un proceso clave para el acceso a la profesión.

PRÓXIMAS CONVOCATORIAS

Las dos últimas convocatorias del año se celebrarán el 26 de septiembre y el 21 de noviembre. Los plazos para presentar las solicitudes permanecerán abiertos del 3 al 23 de agosto para la quinta convocatoria y del 6 al 26 de octubre para la sexta.

Las solicitudes pueden presentarse a través de la sede electrónica de la Administración regional. Las personas interesadas pueden obtener más información sobre las convocatorias y exámenes en el portal de transportes de la Comunidad.