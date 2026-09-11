Murcia renueva el Centro de Interpretación de Monteagudo para potenciar el conjunto de las Fortalezas del Rey Lobo

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MURCIA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha iniciado las obras de renovación del Centro de Interpretación de Monteagudo dentro de una estrategia municipal orientada a la modernización, conservación y promoción turística del conjunto andalusí de las Fortalezas del Rey Lobo.

La intervención se encuadra en el Plan de Dinamización de los Centros de Interpretación y Centros de Visitantes, con la finalidad de transformar esta infraestructura en un espacio accesible e innovador para murcianos y visitantes, según ha informado el Consistorio capitalino.

El proyecto contempla la actualización completa de la imagen gráfica del recinto, el despliegue de una nueva señalética interior, la digitalización de los contenidos expositivos y la modernización global de las instalaciones.

Entre los nuevos recursos destaca la incorporación de una experiencia inmersiva digital equipada con tecnología audiovisual de última generación para dar a conocer la trascendencia histórica, territorial y estratégica del monumento.

Las actuaciones suponen una inversión directa y comprometida de 547.300 euros financiados a través de fondos propios del Servicio de Turismo, partidas del Plan de Recuperación y subvenciones del Instituto de Turismo de la Región de Murcia.

El plan de mejoras contempla también la instalación de una maqueta tiflológica adaptada a personas con discapacidad visual para facilitar la lectura tridimensional del conjunto arquitectónico.

Junto a este dispositivo accesible se implantará un gran mapa interpretativo en el suelo para favorecer la compresión global del territorio y la ubicación de enclaves como El Castillejo, el Castillo de Monteagudo, Larache y Cabezo de Torres.

El parque arqueológico cuenta ya con una red unificada de 25 postes informativos a lo largo de un recorrido de tres kilómetros entre el centro de visitantes y la Alberca de Cabezo de Torres para guiar al público.