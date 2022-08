Murcia urge al Gobierno central a convocar la Mesa de la Sequía

MURCIA, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias, Antonio Luengo, ha instado a los ministerios de Agricultura y Transición Ecológica a que convoquen de forma "urgente" la Mesa de la Sequía.

En un entrevista en Onda Regional recogida por Europa Press, Luengo ha urgido al Ejecutivo central a impulsar actuaciones que garanticen el suministro de agua como los pozos de sequía.

Además, ha criticado al Gobierno central por no escuchar a la Comunidad cuando, el pasado febrero, planteó habilitar todos los mecanismos jurídicos a través de la Confederación Hidrográfica del Segura para "adelantarnos a la sequía".

Por otro lado, Luengo ha puesto en valor el trabajo realizado en la Región para optimizar el uso del agua. "Todos llevamos en el ADN el ahorro de agua desde que nacemos", ha dicho el consejero, tras lo que ha explicado que el 99% del agua que los murcianos utilizan en sus hogares y vierten a la red de saneamiento "se limpia", y de ese porcentaje el 98% se reutiliza.

En este sentido, ha pedido al Gobierno central que "se tome en serio el problema hídrico" y apueste por una mayor inversión en infraestructuras, como ha hecho la Región de Murcia porque "no es normal que haya todavía muchas CCAA y municipios que no depuren el agua, que no la reutilicen, ni tengan infraestructuras que garanticen que no haya pérdidas".

"Sigo sin entender esas políticas que tienden a alejarse de la técnica, del conocimiento y de la realidad", ha comentado Luengo en referencia a la necesidad de impulsar soluciones hidráulicas en todo el país.