MurciaMuévete comienza este miércoles con 30 días de retos y premios para fomentar la movilidad sostenible

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MURCIA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia pondrá en marcha este miércoles, 16 de septiembre, la segunda edición del reto #MurciaMuévete, una iniciativa que durante 30 días premiará los desplazamientos sostenibles a pie, en bicicleta, patinete y transporte público con puntos, sorteos y distintos premios, entre ellos dos bicicletas.

El reto, organizado con motivo de la Semana Europea de la Movilidad, permanecerá activo hasta el próximo 16 de octubre y permitirá a los participantes acumular puntos a través de la aplicación móvil Liight. La primera edición reunió a cerca de 400 usuarios y contabilizó más de 52.000 kilómetros de desplazamientos sostenibles.

Para participar, será necesario descargar la aplicación Liight, crear un usuario con el código de bienvenida 'Murcia26' y unirse al 'Reto Murcia Muévete II' desde la pestaña 'Compite', según ha informado el Ayuntamiento de Murcia.

Los participantes podrán sumar puntos, denominados 'liights', cada vez que caminen, utilicen la bicicleta o el patinete o se desplacen en transporte público. Además, esta segunda edición incorpora misiones, rachas por mantener la continuidad y bonus adicionales por completar determinados objetivos.

La aplicación permitirá también consultar la posición de cada participante en la clasificación y las emisiones de CO2 evitadas mediante sus desplazamientos, a través de un ecómetro.

En cuanto a los premios, los diez primeros clasificados recibirán un Pack Murcia. El ganador obtendrá además una bicicleta y se sorteará una segunda bicicleta entre esos diez participantes. Durante las cuatro semanas de duración del reto también se celebrarán distintos sorteos.

Los participantes podrán utilizar los puntos acumulados para acceder a estos sorteos desde la pestaña 'Market' de la aplicación. Entre los premios figuran dobles entradas para un partido del Real Murcia y para Terra Natura, una pulsera de actividad, un casco de bicicleta, una mochila plegable, packs ciclistas y urbanos, un bono Murcia Tricolor de diez euros, un bono Aparcabicis, un lote de libros y un doble pack de marinera y caña, entre otras recompensas.

La iniciativa busca fomentar alternativas al vehículo privado y promover que los desplazamientos a pie, en bicicleta, patinete y transporte público formen parte de los hábitos cotidianos de los ciudadanos.