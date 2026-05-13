Archivo - Un murciano necesita ahorrar 7 años el 20% de su salario bruto para conseguir la entrada de una vivienda - PISOS.COM - Archivo

MURCIA 13 May. (EUROPA PRESS) -

Los murcianos necesitan ahorrar de media el 20% de su salario bruto durante 7 años para pagar la entrada de la hipoteca de un piso, según un estudio realizado por el portal inmobiliario pisos.com, en el que se compara el sueldo bruto de un trabajador con los precios del metro cuadrado de una vivienda.

La referencia salarial empleada es el salario bruto mensual medio español del cuarto trimestre de 2025 publicado por el INE, que es de 2.531 euros brutos al mes, equivalentes a 30.372 euros anuales. Si se logra ahorrar el 20% de esa cifra, un trabajador medio puede aportar 506,20 euros al mes, o 6.074,40 euros al año.

Por otra parte, se toma como referencia el precio medio de la vivienda publicado en pisos.com correspondiente a abril de 2026, si se toma como referencia un inmueble tipo de 90 metros cuadrados.

En el caso de la Región de Murcia, el precio medio de venta se sitúa en 1.486 euros por metro cuadrado, lo que eleva el coste de un piso de 90 metros cuadrados a 133.726 euros y el 30% que habría que ahorrar previamente para hipotecarse supera los 40.118 euros.

En España, con un precio de 2.442 euros por metro cuadrado de media, adquirir una vivienda de estas características supondría un desembolso de 219.751 euros. De esa cantidad, el comprador debe disponer previamente de aproximadamente el 30% en ahorros, lo que equivale a 65.925 euros. Si se ahora cada mes el 20% del salario bruto, un hogar medio necesitaría 11 años para reunir esa cantidad.

"En estos mercados el problema ya no es si uno puede pagar la hipoteca, sino si alguna vez podrá reunir la entrada. Son dos obstáculos distintos, y el primero se ha convertido en el más difícil de superar para las familias de ingresos medios", ha señalado el portavoz y director de Estudios de pisos.com, Ferran Font.