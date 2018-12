Los murcianos podrán recibir el Año Nuevo frente al reloj de La Glorieta con música en directo

Publicado 04/12/2018 12:52:23 CET

MURCIA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Más de 500 actos culturales y de ocio llenarán de espíritu navideño los barrios y pedanías de Murcia. Además, este año los murcianos podrán recibir el Año Nuevo frente al reloj de La Glorieta, que ofrecerá las 12 campanadas con actuaciones y música en directo junto al Mercado Navideño de estilo europeo.

Así mismo, entre los barrios de San Andrés y San Antón, se instalará el primer Jardín de los Reyes Magos de Murcia, con atracciones, las jaimas de Sus Majestades, talleres para toda la familia y un tren turístico, gratuito.

Las plazas de abastos de la ciudad y pedanías contarán con música en directo y villancicos en Vistabella, Espinardo, Saavedra Fajardo, El Carmen, San Andrés, Verónicas, Cabezo de Torres y La Alberca.

Así lo ha adelantado el alcalde de la ciudad, José Ballesta, junto a miembros de la Corporación municipal y de las Juntas municipales, patrocinadores, asociaciones y entidades de la sociedad civil murciana, en la presentación del Programa de las Fiestas de Navidad 2018. Se trata de "una amplia programación para toda la familia", ha acentuado.

Entre las novedades, el espectáculo de fuego y música que acogerá la terraza de los Molinos del Río los días 1, 2 y 3 de diciembre, con dos pases, a las 19.30 y 20.30 horas o la gran actuación del grupo ucraniano, ganador de diferentes concursos de talentos de la televisión (Inglaterra, Estados Unidos), LIGHT BALANCE, con su espectáculo musical de Hi-Tech, con luces, acrobacias, danza y sorpresas. Será el día jueves, 3 de enero, en el Jardín de la Fama con acceso libre.

La banda de la Reina de Inglaterra sorprenderá en Murcia Además, el día 4 de enero la Gran Vía acogerá, a partir de las 16.30 horas, el desfile de Gran Banda Musical 'The Band of The Grenadier Guards' (Reino Unido).

Es la agrupación musical más antigua del Ejército Británico, con una historia de más de 300 años", explicó José Ballesta, quien añadió que "serán los encargados de abrir la Gran Cabalgata de Reyes del día 5 de enero, que tendrá como temática los cuentos tradicionales y este año incorpora carrozas únicas que harán soñar a los más pequeños".

Otra de las principales novedades de este año será la instalación del primer campamento de los Reyes Magos en el Jardín de la Seda, entre los barrios de San Antón y San Andrés. Se inaugurará el sábado, 22 de diciembre.

El Jardín de los Reyes Magos contará con las jaimas de Sus Majestades de Oriente y atracciones como una noria, carrusel, camas elásticas, castillo hinchable, pista de hielo y un tren turístico que conectará el barrio con La Glorieta.

También habrá puestos de feria, alimentación, artesanía y juguetes, así como talleres participativos de dulces navideños y manualidades.

El Programa de Navidad se comenzará a difundir este viernes con un acto en el Salón de Plenos, donde los murcianos que se acerquen recibirán como obsequio papel de regalo.

Se repartirán más de 90.000 copias (del programa general, del Árbol y de los belenes) en las Oficinas de Turismo, hoteles y puntos municipales.