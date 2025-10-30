Nace el grupo de trabajo 'Comarca Lectora del Mar Menor' para fomentar la lectura entre su población - AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER

MURCIA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

'Comarca Lectora del Mar Menor' ha nacido este jueves como un grupo de trabajo que aglutina a las bibliotecas de San Javier, San Pedro del Pinatar, Los Alcázares y Torre Pacheco, y que tiene como objetivo impulsar la lectura en estos municipios.

Los concejales de Cultura de los cuatro ayuntamientos han respaldado esta iniciativa que cuenta con los clubes de lectura de cada uno de los municipios como agentes activos a la hora de concretar un programa de actividades que se renovará cada dos años, con uno de ellos como anfitrión, según informaron fuentes municipales en una nota de prensa.

La iniciativa se ha presentado hoy en la biblioteca de San Javier, donde surgió la idea planteada por Marisol Álvarez, del club de lectura de las bibliotecas de la localidad, dentro del programa de participación ciudadana.

El bibliotecario del municipio, Toni Díaz, ha explicado algunas de las primeras ideas planteadas entre las que destaca la celebración de un 'Café-Lab' el 27 de noviembre con la participación de los clubes de lectura para generar ideas sobre acciones a desarrollar.

También se llevará a cabo el proyecto 'Un libro una comarca', para que la lectura de un mismo libro en los cuatro municipios sirva de elemento de cohesión, así como la celebración de un pasacalles a favor de libro y la lectura simultánea en los cuatro municipios, coincidiendo con el Día del Libro.

Al acto han asistido los concejales de Cultura de San Javier, David Martínez; de San Pedro del Pinatar, Carmen María López; de Los Alcázares, Antonio López y de Torre Pacheco, José Javier Plaza. Asimismo estuvieron presentes los bibliotecarios de los cuatro ayuntamientos y representantes de los clubes de lectura que tendrán un gran protagonismo en el desarrollo del proyecto.