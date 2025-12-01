Nace MUB, la red intermodal que aglutina todos los servicios de movilidad de Murcia

Presentación de MUB - EUROPA PRESS

MURCIA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Murcia, José Ballesta, junto al concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz, ha presentado este lunes la imagen de MUB, la red que reunirá por primera vez los servicios de autobuses, tranvías, tranvibuses y aparcamientos de gestión municipal en una sola tarjeta y aplicación.

En un acto celebrado en la plaza de la Cruz Roja, Ballesta ha explicado que MUB representa "una red unificada, metropolitana, accesible y diseñada desde una lógica territorial coherente en la que vamos a invertir más de 730 millones de euros en los próximos 10 años".

El nuevo sistema incluye un aumento del 50% en líneas urbanas y de pedanías que cubrirán el 99% del municipio y una flota de más de 160 autobuses "accesibles, sostenibles, conectados y adaptados para personas con movilidad reducida, familias y mayores", según ha precisado Ballesta.

Además, contempla conexiones mejoradas con centros "clave" como hospitales, campus universitarios, estaciones, zonas industriales y nuevas urbanizaciones, así como nueve líneas nocturnas hasta las 4.00 horas y siete líneas transversales entre pedanías que "rompen la estructura radial anterior".

Por otro lado, habrá tarifas planas simplificadas e integradas con siete modalidades frente a las más de 20 anteriores, así como gratuidad para los usuarios menores de 7 años, tarifas especiales para jóvenes y cuidadores y eliminación del pago por trasbordo.

UNIVERSIDADES Y HOSPITALES

La Universidad de Murcia (UMU) tendrá un autobús cada 10 minutos y una lanzadera directa desde el barrio de El Carmen y El Palmar al Campus de Espinardo en 20 minutos, mientras que la UCAM contará con buses cada 20 minutos y nuevas conexiones con barrios y pedanías. Ambas universidades estarán conectadas con todos los barrios y pedanías de Murcia con un máximo de un trasbordo.

Por su parte, La Arrixaca contará con autobuses cada 10 minutos y tranvibús al centro en menos de 20 minutos. Así, 36 pedanías y 3 municipios tendrán línea directa con la ciudad sanitaria.

El hospital Reina Sofía tendrá conexión directa con todos los barrios y mejorará sus conexiones gracias a la basculación de líneas entre el eje de Gran Vía y el de Avenida de La Fama. unto a ello, la nueva red reduce esperas y acelera trayectos, permitiendo que los desplazamientos sean, de media, un 10% más rápidos.

"En definitiva, estamos construyendo una red que no solo mueve personas, sino que articula derechos, que no solo conecta lugares, sino que acorta desigualdades", ha agregado el regidor.

El concejal de Movilidad Urbana, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz, ha explicado que la nueva tarjeta, que también podrá utilizarse desde el móvil, permitirá acceder a todos los modos de transporte, autobús, tranvía y tranvibús, pero también para el pago del servicio de estacionamiento regulado, los aparcamientos públicos e intermodales y, progresivamente, para todos los nuevos servicios de movilidad.

Junto a la tarjeta única, el Ayuntamiento ha presentado también la nueva identidad visual que acompañará esta transformación de la movilidad en Murcia. "Es una imagen pensada para ser clara, moderna, transgresora, reconocible y cercana", ha señalado Muñoz, quien ha explicado que esta nueva imagen "va a unificar todos los servicios y que habla directamente a la ciudadanía".

Para dar a conocer estos cambios, el Ayuntamiento ha anunciado que activará canales oficiales de información, la web de la red que será 'movilidadurbanademurcia.es', una aplicación móvil y perfiles oficiales en redes sociales. Además, se celebrarán reuniones informativas y sesiones explicativas en todas las juntas municipales, con las universidades y los hospitales, ha indicado el concejal.

"Estamos transformando el nombre y la visión de todo lo que ha sido la movilidad en Murcia hasta hoy y lo haremos como no puede ser de una manera todos juntos y trabajando en conjunto", ha concluido Muñoz.