Nacen 184 tortugas bobas en los últimos tres veranos en playas de la Región de Murcia

CARTAGENA (MURCIA), 29 (EUROPA PRESS)

Un total de 40 tortugas bobas ('Caretta caretta') han nacido en la madrugada de este viernes en las playas del Parque Regional de Calblanque, a partir de la puesta localizada por voluntarios del programa 'Territorio Tortuga' el pasado 13 de julio en la playa de Negrete, que contenía 67 huevos, a los que se suman otros 4 que permanecen en una incubadora en el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre El Valle (CRFS).

Con estas eclosiones, el balance de los últimos tres veranos se eleva a 184 ejemplares nacidos con éxito en el litoral de la Región, lo que "consolida a la Región de Murcia como un enclave importante para el anidamiento de esta especie amenazada", según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

Los ejemplares recién nacidos han sido trasladados al CRFS, donde pasarán una primera fase de control veterinario (marcaje de cada ejemplar, medición y pesaje).

Además, cabe la posibilidad de que sigan produciéndose nuevas eclosiones en las próximas madrugadas y, por ello, se mantendrá la vigilancia permanente del nido hasta el domingo, con la participación de agentes medioambientales, personal técnico y voluntarios de la campaña Territorio Tortuga.

En los últimos cinco años en los que se ha producido nidificación en la Región (2019, 2020, 2023, 2024 y 2025) se han contabilizado ya 256 eclosiones de tortuga boba en el litoral de la Región. En 2019 nacieron 21 ejemplares, en 2020 lo hicieron 51, en 2023 fueron 51, en 2024 se alcanzó el récord con 93, y en lo que llevamos de 2025 ya se suman 40 nuevos nacimientos.

La secretaria autonómica de Energía, Sostenibilidad y Acción Climática, María Cruz Ferreira, ha subrayado que "Calblanque se ha consolidado como el lugar preferente de anidación de la tortuga boba en la Región, gracias a la calidad de sus playas y a las condiciones naturales del entorno. Estamos ante un hecho de enorme relevancia, porque cada puesta significa una nueva oportunidad para que esta especie en peligro de extinción tenga futuro en nuestras costas".

Ferreira ha indicado además que estos nacimientos son fruto del esfuerzo de una amplia red de colaboración. "Contamos con un dispositivo ejemplar, en el que participan agentes medioambientales, técnicos del CRFS, ayuntamientos costeros y once asociaciones de voluntariado ambiental integradas en Territorio Tortuga. Esta red, única en España por su cobertura y coordinación, permite identificar rastros, custodiar nidos y garantizar el éxito de las eclosiones", ha dicho.

VIGILANCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El dispositivo de protección puesto en marcha desde el 13 de julio incluyó la translocación inicial del nido a un emplazamiento más seguro dentro de Calblanque, así como posteriores reajustes tras un temporal que afectó al arenal, lo que implicó una segunda translocación a una duna en la misma playa, en una zona más alta.

Durante estas semanas, decenas de voluntarios y efectivos de Protección Civil y agentes medioambientales se han turnado en su custodia, garantizando en todo momento que el curso de la naturaleza se desarrollara sin interferencias. La vigilancia se intensificó desde el pasado miércoles tras entrar en el periodo de cercanía a la eclosión y emergencia de los neonatos.

El consejero quiso agradecer "la sensibilidad y colaboración ciudadana, ya que en muchas ocasiones son los propios vecinos o visitantes quienes alertan de la presencia de rastros o hembras desovando, avisando de inmediato al 112. Esa primera llamada es fundamental para que los equipos técnicos puedan actuar con rapidez y asegurar la viabilidad del nido".

El programa 'Territorio Tortuga', impulsado por la Comunidad desde 2017, ha permitido hasta la fecha identificar 39 rastros de tortugas bobas y localizar y proteger ocho nidos en el litoral regional. Gracias a esta experiencia acumulada, la Región de Murcia se ha convertido en una de las comunidades autónomas que más está aportando a la recuperación de la especie en el Mediterráneo.

En palabras de la secretaria autonómica, "cada nacimiento en Calblanque es un símbolo de la capacidad que tenemos de convivir con nuestro entorno y de conservar un patrimonio natural único. Nos encontramos en pleno periodo de nidificación, que se prolonga hasta septiembre, y todos podemos contribuir evitando luces, ruidos o molestias en las playas durante la noche y siguiendo las recomendaciones de los técnicos".

Ferreira ha recordado finalmente que "en diez años hemos liberado 245 ejemplares entre los nacidos en nuestras costas y los recuperados en el CRFS de El Valle, lo que refleja un compromiso sostenido de la Región de Murcia con la biodiversidad marina y con la protección de especies tan emblemáticas como la tortuga boba".