La Navidad llega a la Alameda de San Antón de Cartagena con nueva decoración y un mercadillo tradicional

Las ediles Cristina Mora y Belén Romero en la Alameda San Antón - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 12 (EUROPA PRESS)

La Alameda San Antón de Cartagena estrena ambientación navideña que mantiene la sintonía estética con el gran espacio festivo de la Plaza de España. A ella se suma el tradicional mercadillo, que regresa a su ubicación original, instalándose de nuevo en el primer tramo del paseo.

Las ediles Cristina Mora y Belén Romero han estrenado este viernes el espacio, que incluye entre sus novedades dos grandes elementos volumétricos de luz --una estrella y un regalo gigante-- y cuatro photocalls temáticos, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

El espacio se ha vestido además con 960 metros cuadrados de moqueta roja y 400 metros de guirnaldas LED de exterior. La zona ha sido acotada en sus extremos, tanto junto a la Plaza de España como en el de Jorge Juan, mediante paneles con la imagen y el lema 'Cartagena, Mágica en Navidad'.

La fuente de la Alameda también ha sido decorada especialmente con plantas y motivos propios de estas fechas.

Con este nuevo punto festivo, Cartagena refuerza su eje navideño, que conecta actividades y atracciones desde el puerto hasta la Alameda y desde Los Juncos hasta la plaza Juan XXIII.