El nivel de riesgo de incendio forestal es extremo en toda la Región, excepto en el litoral este, donde es muy alto

MURCIA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El nivel de riesgo de incendio forestal previsto para este jueves, 16 de junio, sigue siendo extremo en toda la Región de Murcia, excepto en el litoral este, donde es muy alto, según la predicción realizada por la Agencia Estatal de Meteorología.

Por ello, la dirección del Plan Infomur, de lucha contra los incendios forestales, recuerda que debe evitarse toda actividad que pueda provocar fuego, según fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias consultadas por Europa Press.

En concreto, pide no hacer fuego; no arrojar colillas ni cerillas y no dejar basura; y recuerda que si se ve humo o fuego, debe llamarse inmediatamente al '1-1-2'.