El nivel de riesgo de incendio forestal es muy alto en el Altiplano, Cuenca de Mula, Guadalentín y Noroeste

Archivo - Riesgo incendio forestal este sábado en la Región de Murcia - AEMET - Archivo

MURCIA 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El nivel de riesgo de incendio forestal previsto por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para este sábado, 4 de julio de 2026, es alto o muy alto en toda la Región de Murcia.

Concretamente, es muy alto en el Altiplano, Cuenca de Mula, Guadalentín y Noroeste; y alto en el Litoral oeste, Litoral este y Vega Alta-Ricote-Murcia, según informa el Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2' de la Región de Murcia.

La Dirección del Plan Infomur, de lucha contra los incendios forestales en la Región de Murcia, recuerda que debe evitarse toda actividad que pueda provocar un incendio. Igualmente, indica que está prohibido hacer fuego en el monte o a menos de 500 metros de terreno forestal.