'Noches en Familia' cierra el verano en Murcia tras llevar más de un centenar de actividades a 22 barrios y pedanías

Durante los meses de julio y agosto más de 10.000 personas han participado en las actividades gratuitas celebradas en los parques, jardines y plazas del municipio - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha puesto el broche este jueves en la plaza Circular a las 'Noches en Familia' de este verano, el programa gratuito que entre el 14 de julio y el 27 de agosto ha recorrido 22 jardines y plazas de barrios y pedanías con más de un centenar de actividades. En total, más de 10.000 personas han compartido talleres, juegos y espectáculos durante las noches estivales.

"Hemos vuelto a llenar de vida nuestros parques y jardines con una alternativa de ocio gratuita, educativa y cercana. Los niños han sido los protagonistas: han plantado árboles junto a sus padres y abuelos y han aprendido jugando que cuidar el medio ambiente empieza por pequeños gestos", ha destacado el concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén.

Las citas se han celebrado los martes, miércoles y jueves, de 20.30 a 22.00 horas. Cada noche ha reunido cinco propuestas: 'Creamos en Familia', 'Guardianes de los Parques', 'Misión Parque Limpio', 'Sembrando Futuro' y un espectáculo de cierre.

ÁRBOLES PLANTADOS EN FAMILIA EN LOS 22 JARDINES DEL CICLO

Uno de los sellos de esta edición ha sido la plantación de árboles, plantas y arbustos en cada una de las 21 jornadas, con la que las familias han dejado su huella en todos los espacios visitados y han contribuido a una Murcia más verde y sostenible.

A ello se han sumado el pasaporte verde familiar, con sellos por cada reto superado, y dinámicas como rallies de biodiversidad; búsquedas del tesoro ecológico; talleres de rastros y huellas; y la recogida y clasificación de residuos por equipos, que convierten a los más pequeños en defensores de sus parques.

DEL TEATRO ROMEA A LA BOSSA NOVA: CULTURA Y TRADICIONES EN CADA PLAZA

Los talleres también han acercado el patrimonio local con maquetas del Teatro Romea, el Monasterio de Los Jerónimos, el Santuario de la Fuensanta y el Jardín de Floridablanca, el jardín público más antiguo de España, además de abanicos huertanos y recreaciones de la huerta murciana.

En el apartado escénico han desfilado la improvisación teatral de ImproMurcia; el montaje didáctico '3, 2, 1... ¡Planeta OK!' sobre las 3R; los recitales del Coro de castañuelas de la Región de Murcia Acastamur; 'Trovo y Rap: versos de ayer y de hoy'; una noche de bossa nova junto al Santuario de la Fuensanta; y el gran espectáculo de clausura en la plaza Circular.

El ciclo arrancó el 14 de julio en Patiño y ha recorrido El Ranero, La Flota, el Jardín del Rocío, La Fama, Infante, Espinardo, San Antón, Guadalupe, El Carmen, El Palmar, Puente Tocinos, Los Dolores, Torreagüera, Cabezo de Torres, La Alberca, Churra, Algezares, Santiago y Zaraiche, Sangonera la Verde y Beniaján, hasta despedirse este jueves en la plaza Circular.

"Nuestros parques son el mejor salón de verano de Murcia y seguiremos trabajando para que estén cuidados, seguros y llenos de actividad durante todo el año", ha concluido Guillén.