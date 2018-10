Noelia Arroyo: "Cartagena no puede seguir con el AVE en el aire"

Publicado 06/09/2018 13:17:12 CET

La candidata a la Alcaldía afirma que los nuevos retrasos de la llegada del AVE a Murcia "no pueden afectar al futuro de Cartagena"

CARTAGENA (MURCIA), 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PP a la Alcaldía de Cartagena, Noelia Arroyo, ha resaltado este jueves que "los bandazos dados en estos últimos años, en materia de infraestructuras, por el Gobierno de MC y PSOE han anclado a Cartagena en 2015, sin que se haya producido ningún avance" y ha exigido al PSOE "una solución definitiva en cuanto al trazado y plazos para la integración de la Alta Velocidad en el municipio y su Comarca".

Acompañada del diputado regional, Domingo Segado, con quien ha presentado dos iniciativas registradas por su partido en la Asamblea Regional con las que persigue también el impulso de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) en el polígono de Los Camachos, Arroyo ha afirmado que "Cartagena no puede seguir con la llegada del AVE y su integración urbana en el aire", para añadir que "el Gobierno municipal ha fracasado en todas sus propuestas y lo que debe aclarar ya a los cartageneros es cómo va a llegar el AVE a Cartagena".

Ante esto, ha aclarado la candidata que la última decisión de la alcaldesa, Ana Belén Castejón, "ha tenido el rechazo social y no cuenta con el respaldo de los técnicos del Ministerio de Fomento ya que retrasaría a sin fecha la conexión de la Alta Velocidad".

Por ello, ha explicado que "la solución, a día de hoy, sigue siendo la propuesta del PP: en tres años tendríamos en superficie AVE a Cartagena, y en una segunda fase, habría soterramiento" y ha insistido en que "los nuevos retrasos, derivados de las decisiones políticas del PSOE, de la llegada de la Alta Velocidad a Murcia no pueden afectar al futuro de Cartagena".

"Los cambios de opinión y la incertidumbre política del Gobierno afecta a decisiones importantes para Cartagena y su futuro económico. Si no hay soluciones, los empresarios no querrán invertir en nuestro municipio", ha puntualizado y ha indicado que "Cartagena ha perdido tres años y no podemos permitir otro año más".

La candidata del PP ha finalizado instando a Pedro Saura que mañana venga a Cartagena a dar soluciones, "debe decir de forma clara cuál es el trazado y los plazos del AVE y perfilar el convenio de SEPES para la futura ZAL".

Por su parte el diputado regional, Domingo Segado, ha anunciado las dos iniciativas presentadas en la Asamblea Regional. Por un lado, "hemos pedido el desbloqueo de las actuaciones para hacer posible de forma rápida y viable la llegada y que los retrasos en Murcia no perjudiquen a Cartagena" y ha destacado que "la llegada de la Alta Velocidad posibilitará la modernización del servicio de cercanías que depende de la electrificación de las vías.

Por otro lado, Segado ha pedido al Gobierno de España que, a través de SEPES, ceda el suelo necesario en el polígono de Los Camachos para la implantación de la ZAL. "El Gobierno regional ha hecho sus deberes al declarar esta actuación de interés regional y ahora necesario constituir una entidad formadas por todas las administraciones para su impulso definitivo".

Segado ha dicho que "Pedro Saura tiene la oportunidad mañana de demostrar que desde su cargo como Secretario de Estado de Infraestructuras va a defender los intereses de los cartageneros y no a salvaguardar los de su partido".

"La ZAL no será viable si SEPES, propiedad de 3,5 millones de m2 en Los Camachos no facilita la disposición de suelo", ha señalado el diputado regional del PP para añadir que "sería una actuación por fases que en primer término supondría la ejecución de las obras para la instalación del Depósito Franco y el Centro Integral de Transporte".