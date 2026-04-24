La nueva edición del programa 'Cercanos' de la Comunidad beneficiará a más de 15.000 personas mayores

El presidente López Miras y el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, participaron hoy en un encuentro con beneficiarios del programa ‘Cercanos’ de la Comunidad - CARM

LORCA (MURCIA), 24 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha inaugurado este viernes la segunda edición de programa 'Cercanos' de la Comunidad, que atenderá "a más de 15.000 personas mayores de 65 años, superando en casi 2.000 el número de beneficiarios del primer año". Esta iniciativa acerca servicios esenciales a mayores que viven en entornos rurales o alejados del núcleo urbano en la Región de Murcia.

López Miras ha destacado la gran acogida de 'Cercanos' durante un acto de convivencia celebrado en Lorca junto a un millar de beneficiarios del programa, en el que también estuvo presente el alcalde del municipio, Fulgencio Gil, según han informado desde el Ejecutivo regional.

Así, el máximo responsable autonómico ha puesto en valor que este "programa pionero en España nace de escuchar las necesidades de nuestros mayores" y con el objetivo de "llevar a la puerta de sus casas servicios esenciales", concretamente "en pedanías, en entornos rurales y en el campo".

En referencia precisamente a esos servicios, López Miras ha subrayado que el programa acerca recursos como "podología, peluquería, fisioterapia, actividades grupales o talleres de uso de nuevas tecnologías", así como "acompañamiento en la gestión de los medicamentos o las compras".

En esta segunda edición se consolidan dichos servicios a domicilio, que sumaron más de 4.000 atenciones el año pasado en los 14 municipios donde se despliega 'Cercanos'. Además, se incorporan novedades como clases de aquagym, acompañamiento para tareas cotidianas y también los talleres para mejorar las competencias digitales.

Este programa permite llevar a los mayores diferentes servicios para que no tengan que desplazarse. Además, se promueve su participación social con más actividades que contribuyen a que disfruten y aprovechen su talento.

La Comunidad destina a esta iniciativa más de 1,6 millones de euros, a través de los correspondientes ayuntamientos o mancomunidades.

El presidente ha agradecido la colaboración de estos ayuntamientos para mantener los servicios y actividades que se realizaron en la primera edición del programa, así como para añadir otros nuevos, ya que este esfuerzo garantiza el apoyo necesario a los mayores que requieren de una mayor atención o que tienen más dificultades para desplazarse.

Dirigiéndose a los beneficiarios del programa presentes en el acto, López Miras ha afirmado que "esta sociedad os necesita. Necesitamos que participéis activamente, necesitamos escuchar vuestra voz y necesitamos vuestra experiencia".

MUNICIPIOS INCLUIDOS EN LA SEGUNDA EDICIÓN

Esta segunda edición de 'Cercanos' se desarrollará en 14 municipios: Lorca, Moratalla, Caravaca de la Cruz, Cehegín, Albudeite, Pliego, Abanilla, Ulea, Ojós, Ricote, Villanueva del Río Segura, Campos de Río, Bullas y Calasparra.

Los consistorios beneficiarios de este programa trabajan en colaboración con el Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) para proponer y poner en práctica todas las actuaciones a desarrollar. Entre los servicios a domicilio destacan los de podología, peluquería, fisioterapia o quiromasajista.

Por su parte, entre las actividades para promover el envejecimiento activo se encuentran gerontogimnasia, yoga, risoterapia, talleres de manualidades, de gastronomía, de memoria o de lectura.

El programa también promueve la socialización de los mayores beneficiarios con salidas culturales como viajes o jornadas de convivencia, y con ciclos de charlas y ponencias.