La nueva ley de Empresa Familiar incorporará una bolsa de relevo generacional para mantener la actividad en sociedades

Archivo - El consejero de Empresa, Empleo y Economía Social, Luis Alberto Marín - CARM - Archivo

MURCIA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Ley de Apoyo a la Empresa Familiar incorporará la creación de una 'Bolsa de Relevo Empresarial' para ayudar a mantener su actividad a aquellas sociedades que sean viables pero que no encuentren sucesor.

Esta es una de las principales novedades del anteproyecto de Ley de Apoyo a la Empresa Familiar aprobado este jueves por el Consejo de Gobierno, una norma pionera en España que unifica la vertiente fiscal, la gobernanza interna y el impulso económico.

El anteproyecto, que inicia ahora su fase de consulta pública antes de llegar a la Asamblea Regional, ha sido elaborado de manera conjunta entre las consejerías de Empresa, Empleo y Economía Social y de Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos y Transformación Digital y ha contado con el diálogo, la colaboración y la participación de las principales entidades y organizaciones del sector de la empresa familiar.

El consejero de Empresa, Luis Alberto Marín, ha explicado que uno de los objetivos esenciales de la ley "es salvaguardar las empresas, los empleos, el arraigo y el patrimonio económico proyectado hacia las futuras generaciones de la Región".

"La idea es que una empresa viable no tenga que cerrar sus puertas porque no haya encontrado su relevo. Con esta ley, desde el Gobierno regional ponemos herramientas, asesoramiento y facilidades fiscales para que pueda seguir adelante y, de manera preferente, dentro de la propia familia. Facilitar el relevo es proteger años de esfuerzo empresarial, pero también mantener actividad, inversión y empleo en la Región de Murcia", ha señalado Marín.

Así, la 'Bolsa de Relevo Empresarial' se encargará de conectar empresas viables que no tienen sucesión interna con personas interesadas en continuar con su actividad.

Esta iniciativa, que estará gestionada a través del Instituto de Fomento (Info), pondrá también a disposición de los usuarios otras herramientas como la elaboración de estudios de viabilidad; diagnósticos económico-financieros; una valoración independiente; asesoramiento jurídico, fiscal y financiero; acompañamiento técnico durante el periodo de transición o la posibilidad de conectar con instrumentos públicos de financiación.

De cara a facilitar el relevo, la futura ley consolida también el 'Cheque Relevo', una herramienta de ayuda diseñada para financiar protocolos familiares, planes de sucesión, asesoramiento técnico o incluso la incorporación de expertos independientes.

BENEFICIOS FISCALES

La norma incluye también medidas e importantes beneficios fiscales dirigidas sobre todo a promover el relevo y la continuidad de las empresas familiares, entre ellas una serie de mejoras relacionadas con el Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

Así, por ejemplo, el plazo de mantenimiento del negocio se reduce de 5 a 3 años; se amplía de cuarto a sexto grado el parentesco que permite sumar participaciones para alcanzar el 20 por ciento; se reduce la edad mínima para los donantes de los 65 a los 60 años o se permite aplicar el beneficio de esta bonificación a personas del Grupo IV que lleven al menos cinco años en la compañía y tres años realizando tareas directivas.

Otro de los objetivos que pretende cubrir esta norma pionera es la profesionalización de las empresas familiares sin que se desnaturalicen. Así, la ley pone a disposición de estas sociedades instrumentos de gobernanza como el Protocolo Familiar, la Asamblea Familiar o el Consejo de Familia, además de impulsar la entrada de expertos independientes sin alterar los órganos de gestión tradicionales.

Además, y para prevenir posibles conflictos, la norma fomenta pactos previos en la valoración de participaciones o reparto de beneficios y facilita el acceso a la mediación o arbitraje para solucionar posibles discrepancias sin poner en riesgo la continuidad del negocio.

UN SECTOR QUE GENERA CASI 8 DE CADA 10 EMPLEOS

A través de esta norma también se pone a disposición del sector de la empresa familiar líneas de financiación para la modernización o el relevo y programas de formación directiva en digitalización e internacionalización, además de impulsar los procesos de innovación abierta.

Asimismo, se crea un distintivo, denominado 'Hecho en Familia', con el que se pretende visibilizar el compromiso y la contribución socioeconómica de estas empresas.

"Hablamos de un sector que es un pilar básico de la economía regional. A día de hoy, el 89% de las sociedades mercantiles de la Región son familiares, lo que supone más de 27.000 empresas que generan el 75% del Valor Añadido Bruto (VAB) y el 78,2% del empleo regional. Esta ley viene a reconocer este papel, ayudar a prevenir los problemas que puedan poner en riesgo su continuidad y facilitar la transmisión mediante fiscalidad, financiación y simplificación para ayudar a mantener proyectos empresariales y empleos que durante generaciones han contribuido al crecimiento y desarrollo de la Región de Murcia", ha agregado el titular de Empresa.