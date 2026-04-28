El nuevo pabellon de la Facultad de Ciencias del Deporte en San Javier estará en funcionamiento el próximo curso

Obras del pabellón de la Facultad de Ciencias del Deporte en San Javier - AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER

SAN JAVIER (MURCIA), 28 (EUROPA PRESS)

El pabellón deportivo que se construye en la Facultad de Ciencias del Deporte, de San Javier, estará finalizado a lo largo del próximo mes de julio por lo que se prevé que esté operativo de cara al curso 2026-2027, con uso compartido por la Facultad y por los vecinos del municipio.

Así se ha puesto de manifiesto este martes durante la visita del alcalde, José Miguel Luengo y el concejal de Deportes, Sergio Martínez a las obras del nuevo pabellón en la que han estado acompañados por el arquitecto de la UMU y responsable del proyecto, Eduardo Batán y el decano de la Facultad, Alejandro Sánchez Pay, según han informado desde el consistorio.

La obra ha supuesto una inversión de 2,7 millones de euros, financiada a través de un convenio de colaboración, por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia que ha aportado el 47 por ciento y por el Ayuntamiento de San Javier y la Universidad de Murcia que aportan el resto a partes iguales.

Las instalaciones, que completan las infraestructuras deportivas de la Facultad y que serán compartidas con la población local, consisten en un gran pabellón con pista polivalente para baloncesto, fútbol sala, voleibol y badminton, con gradería móvil y un edificio anexo y comunicado con el pabellón con un gimnasio y una sala de tatami de 170m2 ambos, vestuarios, aseos y aulas para la docencia y la investigación.

La obra ha incluido la urbanización de la zona exterior del pabellón en el recinto de la Facultad, su conexión con el campo de fútbol y vestuarios, zona de aparcamiento y desvío de pluviales con un depósito de filtración, ocupando en total cerca de 2.500 metros cuadrados de obra.

El alcalde, José Miguel Luengo ha subrayado la importancia de la colaboración entre administraciones "que da tan buenos resultados como esta obra" y ha destacado el uso compartido del pabellón o la sala de tatami, que se utilizará en horario de tarde por clubes locales y actividades municipales, mientras que por la mañana será de uso exclusivo de la Facultad.

Su decano, Alejandro Sánchez Pay ha destacado "el valor añadido que suponen para la Facultad estas instalaciones que incrementan tanto la calidad de la docencia como el nivel de investigación".