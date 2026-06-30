Núñez Feijóo ratifica su "compromiso personal" con la Región de Murcia en materia de agua y financiación

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, interviene durante la Junta Directiva Autonómica del PP, en la Filmoteca Regional 'Francisco Rabal', a 29 de junio de 2026, en Murcia, Región de Murcia (España). - Kiko Asunción - Europa Press

MURCIA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha ratificado este martes su "compromiso personal" con la Región de Murcia y ha señalado la financiación y el agua como "los dos pilares" de su política para la comunidad autónoma en caso de alcanzar la Presidencia del Gobierno de la Nación.

Durante una entrevista concedida a la edición de matinal de 7 Noticias, Núñez Feijóo ha señalado que su partido coordina un grupo de trabajo integrado por técnicos murcianos y valencianos para presentar la primera entrega de un Plan Nacional del Agua, que ha considerado "fundamental" para la Región.

El líder 'popular' ha criticado además los "ocho años sin infraestructuras hídricas", "sin soluciones y creando conflictos" que, a su juicio, acumula el Ejecutivo de Pedro Sánchez, al que ha acusado de pretender desmantelar el trasvase Tajo-Segura al reducir los envíos a la Región, "uno de los lugares más fértiles de Europa".

Frente a ello, ha definido el agua como una "materia prima básica" para que toda la zona del Mediterráneo, y "especialmente Murcia", pueda "seguir compitiendo" en materia de exportaciones, producto interior bruto, renta y empleo.

"Yo vengo de una tierra donde el agua se vierte por millones de hectómetros cúbicos a las rías gallegas y al mar, y donde sabemos que el agua es un bien determinante; también me he recorrido España y sé que si ordenamos las comunicaciones y las intercomunicaciones podemos conseguir eso", ha afirmado.

Al hilo, Núñez Feijóo ha insistido en que "de la misma forma que hay tuberías que llevan el gas desde Argelia a España, la pregunta que nos hacemos es por qué no podemos hacer este tipo de infraestructuras para conectar cuando hay excedentes de agua y hacer grandes balsas de contención" e incrementar el número de desaladoras si es necesario.

En materia de financiación, Núñez Feijóo ha denunciado que tanto la Región de Murcia como la Comunidad Valenciana se encuentran "por debajo de la media", y ha justificado la urgencia de reformar el modelo actual debido a este desequilibrio demográfico.

De hecho, al ser preguntado por si responderá a esta situación a corto plazo si llega a la Moncloa, ha respondido que "inmediatamente".

En clave municipal, el líder del PP ha avalado la propuesta del presidente autonómico, Fernando López Miras, para que Rebeca Pérez sea la candidata a la Alcaldía de Murcia en los próximos comicios locales.

Núñez Feijóo ha destacado la "preparación, capacidad y humildad" de la candidata, cuya designación provisional por parte de la Junta Directiva Regional del PP de Murcia quedará definitivamente convalidada el próximo 18 de julio en Madrid, durante un encuentro oficial que reunirá a todos los cabezas de lista 'populares' a las capitales de provincia de España.