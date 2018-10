Nuria Fuentes (PP) acusa a Diego Conesa de "paralizar" la llegada del AVE a Murcia

Publicado 30/06/2018 13:26:23 CET

MURCIA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PPRM, Nuria Fuentes, ha afirmado esta mañana que "Diego Conesa paraliza la llegada del AVE". Asimismo, se ha preguntado si el delegado del Gobierno "confunde o miente a quienes se reúnen con él ya que tiene un mensaje distinto para cada colectivo".

"Los murcianos necesitan una infraestructura del siglo XXI, y que la Región siga creciendo y generando empleo y la incapacidad del Sr .Conesa no pueden impedirlo", ha dicho la portavoz del PPRM, para criticar la postura de "indefinición constante" que mantiene Conesa y el secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura, que "están siendo incapaces de tomar las grandes decisiones que necesita la Región, paralizándose cuando se trata de decidir sobre el futuro inmediato del millón y medio de murcianos".

"Si Diego Conesa se reúne con los vecinos les dice que la Alta Velocidad llegará soterrada y que por tanto no lo hará en superficie, y les asegura que no se instalará la catenaria que permita electrificar la vía". A este respecto y según publica hoy la prensa, la Delegación del Gobierno indica que "no trasladó este mensaje a los vecinos".

Por otra parte, si el encuentro lo mantiene con los alcaldes pedáneos de la zona sur, que son los afectados por las obras, les dice que "la catenaria llegará hasta el puente de Tiñosa y que después ya se verá como llega el AVE y en ningún momento les asegura que lo hará soterrado", a juicio de la portavoz popular "es una irresponsabilidad por parte del PSOE". "¿Eso es planificación?", se ha preguntado Nuria Fuentes, "eso es indefinición", ha afirmado.

"Hay una obra contratada, unos plazos que cumplir", ha recordado la portavoz del PP regional, quien ha insistido que la Alta Velocidad estaba prevista que llegara a la Región este año, "y esto sí es progreso", ha añadido.

Igualmente, ha incidido en la mejora de los trenes de cercanías y para ello "la vía tiene que venir electrificada como en el resto de España" y el PSOE, ha matizado "no puede frenar la vanguardia y la modernidad, porque perjudica a la Región".

La portavoz del PPRM ha destacado el trabajo realizado por los gobiernos del PP para soterrar las vías del tren, "es lo que piden os vecinos de la zona sur de Murcia y para que llegue el AVE que es lo que demanda toda la Región".

Asimismo, ha indicado que "mensaje se le puede trasladar a aquellos que quieran montar un negocio para aprovechar esta mejora tan importante de las comunicaciones, o a quienes se planteen organizar un congreso en Murcia para el año próximo, si todavía no saben si la Región dispondrá de AVE ya; la indefinición del PSOE supone una pérdida de oportunidades para la Región", ha finalizado.