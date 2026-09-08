Las obras de modernización de los regadíos de Librilla suman más de 22 millones y alcanzan a unos 2.200 comuneros - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA REGIÓN DE MURCIA

LIBRILLA (MURCIA), 8 (EUROPA PRESS)

Las obras de modernización de los regadíos de Librilla han supuesto una inversión de más de 22 millones de euros y afectan a unos 2.200 comuneros, según han explicado este martes durante el acto de presentación de las actuaciones la secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García, y el presidente de la Comunidad de Regantes de Librilla.

La secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García, ha presidido el acto de entrega de las obras, en el que también han participado el delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Joaquín Buendía, el presidente de SEIASA y el presidente de la Comunidad de Regantes de Librilla.

Las actuaciones comprenden dos obras, una de ellas con una inversión de 20,5 millones de euros y otra, denominada Librilla II, por valor de 1,5 millones, según ha detallado el presidente de la comunidad de regantes, que ha señalado que el municipio cuenta con una población dedicada al cultivo de cítricos. "En total, han sido más de 22 millones invertidos por el Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura", ha afirmado.

La secretaria de Estado ha explicado que las actuaciones están relacionadas con la utilización de "aguas no convencionales, regeneradas, desaladas", además de con la modernización de las comunidades de regantes, la presurización y las energías renovables. "Cuando se modernizan regadíos, se utilizan aguas también, en este caso, no convencionales, aguas regeneradas", ha señalado García.

En el caso de la balsa incluida en la actuación, la secretaria de Estado ha destacado la incorporación de instalaciones de energías renovables. "Esta balsa, que era muy importante, tiene, si os habéis fijado perfectamente, energías renovables sobre balsa, que es lo que también se está haciendo ahora", ha explicado.

El presidente de la Comunidad de Regantes ha vinculado las actuaciones con la continuidad de la actividad agrícola y ha señalado que las obras "vienen a garantizar ese futuro generacional de jóvenes agricultores" y "la eficiencia energética".

En materia de agua, ha defendido la necesidad de aprovechar los recursos disponibles en la Región de Murcia. "Aquí en la Región de Murcia tenemos que aprovechar hasta la última gota y así lo hacemos", ha afirmado.

En este sentido, ha explicado que la Comunidad de Regantes de Librilla dispone de la concesión de la EDAR municipal y ha señalado que próximamente contará también con la concesión de la EDAR del Parque Industrial Cabecicos Blancos. "Somos, en la Región de Murcia, y así lo puedo manifestar, hacemos el aprovechamiento del 98% del agua de toda la EDAR de todos los municipios", ha indicado.

García ha señalado que el uso de aguas no convencionales forma parte de las actuaciones de modernización de regadíos incluidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Según ha indicado, "más de 200 millones de euros se han dedicado a obras que tienen que ver con la utilización de aguas no convencionales".

NUEVE OBRAS DE MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO

La secretaria de Estado ha explicado que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha invertido "más de 68 millones de euros" en nueve obras de modernización de regadíos en la Región de Murcia y ha asegurado que todas ellas "están ejecutadas". "Están finalizadas y ahora estamos entregando, cuando están todos los procesos administrativos, a las comunidades de regantes", ha señalado.

Según García, las actuaciones desarrolladas dentro del Plan de Recuperación están relacionadas con "la mejora de la utilización del agua, eficiencia hídrica, eficiencia energética y cuestiones medioambientales, además de la digitalización".

El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, ha situado la actuación de Librilla dentro de los compromisos de inversión con los regantes y ha señalado que "hoy los compromisos se convierten en hechos". En su intervención, ha afirmado que la actuación supone una inversión de 22 millones de euros y ha defendido que "el Gobierno de España cumple con la Región de Murcia y cumple con los regantes".

Lucas ha añadido que su compromiso es "defender los intereses de la Región de Murcia por encima de cualquier otro interés" y ha asegurado: "Soy un aliado, un aliado para los regantes".

La secretaria de Estado ha señalado que el Ministerio seguirá trabajando con las comunidades autónomas en nuevas actuaciones mediante convenios a través del "marco tradicional de SEIASA".

"Estamos trabajando con los gobiernos de las comunidades autónomas en firmar convenios a través del marco tradicional de SEIASA para seguir trabajando en la modernización de regadío", ha añadido.

TRASVASE TAJO-SEGURA

Preguntada por los medios de comunicación ante la preocupación del sector agrícola por la aplicación de las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, García ha limitado su respuesta a las competencias del Ministerio de Agricultura. "Yo lo único que voy a decir que es lo que tiene que ver con mis competencias", ha señalado.

"Desde luego del trasvase Tajo-Segura yo no voy a hablar, porque es competencia del Ministerio de Transición Ecológica", ha añadido.