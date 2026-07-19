Las obras de recuperación del Castillo de Nogalte avanzan con el inicio de la intervención en muros y torres

Trabajos de rehabilitación en el Castillo de Nogalte - AYUNTAMIENTO DE PUERTO LUMBRERAS

PUERTO LUMBRERAS (MURCIA), 19 (EUROPA PRESS)

Las obras de recuperación del Castillo de Nogalte, en Puerto Lumbreras, avanzan con el inicio de los primeros trabajos sobre el terreno, centrados en la eliminación de la cubierta vegetal existente tanto en la fortaleza como en su entorno inmediato.

Durante una visita a la actuación, la alcaldesa de Puerto Lumbreras, María de los Ángeles Túnez, acompañada por los concejales de Obras Públicas y Cultura, Juan Rubén Burrueco y Toñi Navarro, ha explicado que, tras esta primera fase, la intervención continuará con trabajos integrales en muros y torreones mediante tratamientos específicos para eliminar humedades y manchas de polución. Asimismo, se procederá a la reparación de los socavones existentes en el recinto mediante técnicas tradicionales de relleno con grava, arena y morteros de cal, así como a la reposición de pavimentos y otros elementos deteriorados.

La regidora ha avanzado que uno de los aspectos más relevantes del proyecto será la consolidación estructural de las torres 1, 4 y 5, donde se actuará para corregir los movimientos y grietas detectados, reforzando los cimientos mediante inyecciones de mortero de cal y sistemas de cosido estructural. Además, está prevista la reconstrucción del muro de tapial situado en la zona sur del castillo, empleando técnicas tradicionales y respetando los sistemas constructivos originales de la fortaleza.

El proyecto cuenta con una inversión de 900.132 euros, de los que 599.496,11 euros proceden del programa estatal '2% Cultural' y 300.635,89 euros son aportados por el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, y tiene un plazo de ejecución de 15 meses.

Túnez ha recordado que esta actuación se desarrolla tras las labores previas de estabilización y consolidación del Castillo de Nogalte, con una inversión de 77.625,87 euros financiada por la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de la Región de Murcia y el Ayuntamiento.