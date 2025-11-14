Las obras para terminar el vial que unirá calle Mayor de San José de la Vega con la avenida Levante comienzan en un mes

MURCIA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno ha dado luz verde este viernes a la adjudicación de las obras del Proyecto de Terminación del Vial de Conexión entre la calle Mayor de San José de la Vega y la avenida de Levante. Está previsto que las obras comiencen en un mes, según ha adelantado este viernes en rueda de prensa la portavoz del equipo de Gobierno, Rebeca Pérez.

Este proyecto permitirá completar una conexión clave para la movilidad de la pedanía, mejorando la comunicación y facilitando el tránsito tanto de vehículos como de peatones y ciclistas.

El proyecto, con un importe total de 187.177 euros y un plazo de ejecución de tres meses, ha sido revisado y actualizado por los servicios técnicos municipales para incorporar mejoras que beneficien directamente a los vecinos, apostando por una movilidad más segura, cómoda y sostenible.

Así, el nuevo vial contará con dos carriles de circulación, uno en cada sentido, además de un carril bici de 2 metros de anchura, acabado en color verde y separado del tráfico rodado mediante elementos de balizamiento.

También contempla la construcción de una banda peatonal de 1,50 metros de anchura, con pavimento de color rojo, destinada a facilitar el tránsito peatonal en condiciones de seguridad y accesibilidad.

Otra de las principales mejoras incluidas en el proyecto es la creación de un nuevo acceso directo desde la avenida de Levante a la calle Tiñosa, que permitirá descongestionar el tráfico en el inicio de la Calle Mayor y en la Avenida de la Libertad.

Este nuevo acceso contará con un carril de sentido único, un muro de contención, una acera y una rampa accesible para peatones, además de nuevo alumbrado público y un sistema de drenaje para evitar la acumulación de aguas pluviales.

Con estas actuaciones, el Ayuntamiento de Murcia da un paso más en su compromiso con la mejora de la movilidad en los barrios y pedanías, fomentando el uso de medios de transporte sostenibles y garantizando una mayor seguridad para todos los usuarios de la vía pública, así como favoreciendo la vertebración territorial del municipio de Murcia.