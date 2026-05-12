Ojete Calor y Ladilla Rusa, se suman al cartel del festival Hermosa Fest 2026

Ojete Calor - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 12 (EUROPA PRESS)

Los grupos Ojete Calor y Ladilla Rusa se suman al festival Hermosa Fest, que ha presentado este martes su cartel completo para la edición 2026, que se celebrará los días 10 y 11 de octubre en Trips Summer Club, en La Manga. El evento, que cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento, tiene ya los abonos disponibles en la web www.hermosafest.com/

Ojete Calor y Ladilla Rusa, dos de las propuestas más divertidas y contundentes del panorama nacional, se unen a un cartel que cuenta con artistas como La Casa Azul, Sidecars, Boney M, Bicicleta, Adiós Noviembre, Cycle, SAO, Vinila Von Bismark DJ, Second DJs y La Nenu DJ Set, configurando una programación ecléctica, festiva y pensada para todos los públicos.

En la presentación, la concejala de Turismo, Beatriz Sánchez del Álamo, ha agradecido la apuesta realizada por los organizadores del evento, ya que eventos como este festival contribuyen a que "Cartagena continúe destacando cada vez más como a nivel nacional como ciudad turística y cultural", según han informado desde el Consistorio.

Sánchez del Álamo ha señalado que una de las bondades del evento es que se realiza "en un entorno privilegiado como es Cabo de Palos, donde hosteleros, hoteleros, comerciantes y todo tipo de empresas dan lo mejor que tienen para que este tipo de eventos salgan adelante".

Con esta quinta edición, el festival refuerza su apuesta por combinar artistas consolidados con propuestas emergentes, manteniendo su identidad como festival boutique.

Además, el hecho de que el 12 de octubre sea festivo permite disfrutar de un largo fin de semana que convertirá esta edición en una de las más especiales hasta la fecha. "Desde su nacimiento en 2022, el Hermosa Fest se ha consolidado como un evento clave para la desestacionalización de la oferta cultural en la zona, atrayendo público de distintos puntos del país y generando un impacto positivo en el entorno", han señalado.

En esta línea, el fundador de Trips, Alfonso Torres ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento desde la primera edición y ha indicado que uno de los objetivos del evento, además de ofrecer un festival de una gran calidad, es "romper la estacionalidad en La Manga. Hacer Hermosa Fest en verano sería muy fácil y sería un éxito, pero lo que queremos es ofrecer este tipo de propuestas en La Manga también fuera de la temporada estival".