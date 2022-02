Olona (Vox) expresa su apoyo al sector primario de Murcia: "Nuestro campo se asfixia por las políticas de PP y PSOE"

MURCIA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Congreso, Macarena Olona, ha dicho este miércoles en Murcia, hasta donde ha viajado para participar en la movilización convocada por el sector agrario, que "nuestro campo se asfixia como consecuencia de unas políticas que están aplicando tanto PP y PSOE".

Rodeada de decenas de personas, Olona ha valorado desde la Plaza Circular de la capital de la Región el papel de agricultores y ganaderos que "llenan con sus tractores de dignidad las calles de Murcia" y que, "en una unidad de acción sin precedentes", se manifiestan para decir "basta".

"Hace dos días me reuní en el Congreso con agricultores de la Comunidad Valenciana y Granada que me explicaban, enseñándome los contratos de compraventa, que estaban vendiendo el kilo de naranjas a 9 céntimos. La bolsa en la que me trajeron naranjas que estaban tirando, porque no les compensa recolectarlas, era más cara que el kilo de naranjas que estaban produciendo", ha asegurado.

La dirigente de Vox ha insistido en que "sin el campo, la ciudad no come", al tiempo que ha defendido la soberanía alimentaria española.

Igualmente, ha reclamado poner fin a acuerdos comerciales que "se cierran en Bruselas con España absolutamente arrodillada", y que lo que hacen es "meter nuestros productos a una competencia desleal absoluta porque compiten con productos de terceros países a los que someten unas exigencias fitosanitarias y de condiciones laborales que no son las propias de España".

Condiciones, ha dicho, "que están impuestas por acuerdos comerciales indignos que abandonan a nuestros agricultores y ganaderos".

"Solo les pedimos --a agricultores y ganaderos-- que resistan porque ya quedan menos para que ahora, que condicionamos los debates, estemos muy pronto en las instituciones tomando las decisiones con su confianza", ha manifestado Olona.

ELECCIONES EN CASTILLA Y LEÓN

Preguntada sobre la exigencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al PP para que rompa con Vox en comunidades como Murcia, ha indicado que "todas las cuestiones pertinentes a pactos y negociaciones, a las recientes elecciones de Castilla y León, nos remitimos a la voz única que mantenemos a través de nuestro candidato a la Presidencia, Juan García Gallardo, y a nuestro presidente, Santiago Abascal".