La orientación académico-laboral del Informajoven duplica su demanda entre los jóvenes

MURCIA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia, a través del Servicio de Orientación Académico-Laboral del Informajoven, ha atendido de manera individual a cerca de un centenar de jóvenes durante el primer semestre del año, tantos como en todo 2025.

Este recurso ayuda a los jóvenes del municipio, de entre 16 y 30 años, a tomar decisiones más claras sobre su futuro académico y profesional, con un asesoramiento cercano y adaptado a las necesidades de cada persona.

La concejala de Juventud, Sofía López-Briones, ha destacado que "el crecimiento de las atenciones demuestra que cada vez más jóvenes buscan acompañamiento para tomar decisiones sobre su futuro. Desde el Ayuntamiento queremos ofrecerles una orientación cercana y personalizada que les ayude a conocer sus capacidades, descubrir las opciones formativas y laborales que tienen a su alcance y afrontar con mayor seguridad su incorporación al mercado laboral".

El Servicio de Orientación Académico-Laboral del Informajoven está dirigido a jóvenes de entre 16 y 30 años residentes en el municipio de Murcia y ofrece información, apoyo y asesoramiento individual y personalizado para ayudarles a definir su proyecto profesional a partir de sus intereses y su perfil competencial.

Los orientadores laborales que atienden el servicio acompañan a los jóvenes en la identificación de sus puntos fuertes y competencias clave, la exploración de salidas profesionales y formativas y el conocimiento de herramientas y recursos para realizar una búsqueda de empleo eficaz.

CHARLAS Y TALLERES PARA ACERCAR LA ORIENTACIÓN A LOS JÓVENES

Además de la atención individual, el servicio desarrolla charlas informativas en centros de Educación Secundaria y Formación Profesional, adaptadas al perfil y las necesidades de cada grupo, con el objetivo de acercar a los estudiantes información sobre sus opciones académicas y laborales.

Durante el primer semestre, las charlas y talleres han permitido llegar a 142 personas, ampliando así el alcance de un servicio que combina la atención personalizada con acciones formativas dirigidas a grupos de jóvenes.

Los talleres, que se desarrollan tanto en Informajoven como en los Espacios Juveniles municipales, abordan cuestiones prácticas como el diseño del proyecto profesional, los itinerarios académicos y formativos, las estrategias para buscar empleo, la elaboración de un buen currículum, el acceso al empleo público y la preparación de entrevistas de trabajo.

Cualquier entidad que trabaje con jóvenes puede solicitar también el taller 'CV por Competencias y Recursos del Servicio de Juventud para Jóvenes', una formación práctica de aproximadamente dos horas dirigida a menores de 30 años que se encuentran en búsqueda de empleo.

INFORMACIÓN Y CONTACTO

El Servicio de Orientación Académico-Laboral se presta en el Centro Informajoven, situado en la calle Cronista Carlos Valcárcel, número 6, de Murcia. Para solicitar una cita, los jóvenes pueden llamar al teléfono de atención de Informajoven, 968215582, de 10.00 a 14.00 horas. También pueden contactar a través del correo electrónico infoacademicolaboral@murcia.es o mediante WhatsApp en el 636665353.

El horario de atención es de lunes a viernes de 9.30 a 14.30 horas, y por las tardes los lunes de 16.00 a 19.00 horas, los martes y jueves de 16.00 a 18.00 horas y los miércoles de 16.00 a 17.00 horas. El servicio está cofinanciado por el Ayuntamiento de Murcia y el Programa Operativo del Fondo Social Europeo Plus (FSE+) de la Región de Murcia.

G.P.