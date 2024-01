Ortuño afirma que la Amnistía es "inmoral" y recuerda que los letrados del Congreso "cuestionan su constitucionalidad"

MURCIA, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno murciano, Marcos Ortuño, ha afirmado que la ley de Amnistía "es inmoral y es inconstitucional". De hecho, ha señalado que no es una "ocurrencia" suya, sino que "los propios letrados del Congreso cuestionan la constitucionalidad de esa ley en un informe que, al parecer, han ocultado durante días".

En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno y al ser preguntado por este asunto, Ortuño se ha remitido al informe de los letrados del Congreso que incide en las dudas de constitucionalidad de la Ley de Amnistía que registró el PSOE y que tramita la Cámara.

El portavoz del Gobierno murciano ha reprochado que es una ley de Amnistía que, junto con las enmiendas que se han presentado, "es un traje a medida de las exigencias de los independentistas para borrar delitos muy graves". Y todo ello, según Ortuño, "a cambio de unos votos".

A su juicio, "esto demuestra que el único objetivo y la única idea que tiene en su cabeza el presidente Pedro Sánchez y su único proyecto político es sobrevivir en Moncloa al precio que sea y cueste lo que cueste".

"Y entendemos que los acuerdos en política no pueden pasar por encima de la legalidad; los acuerdos en política no pueden pasar por encima de la separación de poderes; y los acuerdos en política no pueden pasar por encima de la igualdad entre todos los españoles", ha aseverado.

Ha criticado que Pedro Sánchez "no puede entregar el interés de España, no puede entregar el normal funcionamiento de las instituciones del Estado y no puede entregar esa igualdad entre los españoles por seguir en la Moncloa".