Ortuño afirma que las consecuencias de la huelga de los médicos "las van a pagar los pacientes"

Concentración de médicos en Consejería de Salud por la huelga de diciembre 2025 - CESM

MURCIA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño, ha afirmado que la huelga que durante esta semana llevan a cabo los médicos de todo el país es "el mayor conflicto sanitario de los últimos años".

Ortuño ha indicado a preguntas de los periodistas durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que en los dos últimos días se han dejado de realizar 7.300 consultas, casi 400 cirugias y 700 pruebas diagnósticas en la Región de Murcia. "Las consecuencias las van a pagar los pacientes", ha añadido.

Además, ha lamentado que esta huelga se realice durante el aumento de casos de la gripe "lo que va a provocar un aumento de las listas de espera".

Asímismo, el portavoz regional ha criticado que la propuesta del Estatuto Marco presentada por el Gobierno ha sido "improvisada y sin diálogo" y ha acusado a la ministra de Sanidad, Mónica García, de haber actuado "de espaldas a las comunidades autónomas".

Desde el Gobierno regional, ha dicho, piden a la ministra la retirada "inmediata" del Estatuto Marco y que "se siente a negociar escuchando a los profesionales" con los que está, ha afirmado, "en confrontación permanente".

Por otra parte, Ortuño ha asegurado que tanto el Ejecutivo regional como el consejero de Salud, Juan José Pedreño, "trabajan para dar cumplimiento a todas las demandas de los sanitarios", puesto que estos también les reprochan "falta de iniciativas y negociación".

Por último, ha explicado que se han establecido los planes de contingencia anuales en cada hospital y se van a ampliar las camas y los puestos de urgencia para hacer frente al aumento de casos de gripe.