Ortuño afirma que si Vox deja el Gobierno regional "será una decisión unilateral" porque el pacto "se está cumpliendo"

El Ejecutivo murciano contempla "todas las posibilidades" si, finalmente, se rompe el acuerdo de gobierno



MURCIA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño, ha afirmado que, si Vox toma la decisión de salir del Ejecutivo autonómico, será una "decisión unilateral" porque el pacto de gobierno "se está cumpliendo punto por punto".

Ortuño ha contestado de esta forma en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno y al ser preguntado por el hecho de que Vox haya dado por rotos los pactos en las comunidades en las que gobiernan con el PP después de que los de Alberto Núñez Feijóo acordaran este miércoles con el PSOE el reparto de más de 300 menores migrantes no acompañados a los territorios desde Canarias.

"Parece ser que han tomado la decisión de salir de los gobiernos autonómicos", según Ortuño, quien ha precisado que el Ejecutivo murciano ha conocido la noticia "a través de los medios de comunicación".

A su juicio, "lo que no puede ser y no se nos puede pedir es que no atendamos a 16 niños sin familia que se encuentran en una situación de vulnerabilidad".

"Lo que no se nos puede pedir es que no seamos solidarios con otra comunidad autónoma", ha remarcado Ortuño, quien ha recordado que la Región de Murcia también ha pedido solidaridad en otros temas "como el agua o como la financiación". "Y ahora, evidentemente, no podemos darle la espalda a Canarias cuando pide que le ayudemos a atender a 16 niños sin familia", ha apostillado.

Ortuño también se ha referido al hecho de que el vicepresidente del Ejecutivo murciano y consejero de Interior, Emergencias y Ordenación del Territorio, José Ángel Antelo, y el consejero de Fomento e Infraestructuras, José Manuel Pancorbo, no hayan acudido este jueves a la reunión semanal del Consejo de Gobierno después de que Vox --partido al que pertenecen-- haya dado por rotos los pactos en las comunidades en las que gobiernan con el PP.

Al ser preguntado por este asunto, Ortuño ha afirmado que los miembros del Ejecutivo que pertenecen a Vox no les han comunicado "absolutamente nada" y ha admitido que lo que saben a través de los medios de comunicación es que "parece ser que han tomado la decisión de salir de los gobiernos autonómicos".

Ortuño ha destacado que "estamos ante una situación de crisis migratoria sin precedentes que ha sido provocada por la dejación de funciones del Gobierno de Pedro Sánchez". Se trata, ha añadido, de un Ejecutivo central que "ni está ni se le espera", que "no ha hecho nada en estos últimos seis años" y que ahora "solo se ocupa y se preocupa de descargar y de derivar esa responsabilidad en las comunidades autónomas". Y ha lamentado que "de todo esto no se habla en estos últimos días gracias a Vox".

"Por cierto, a Pedro Sánchez lo han vuelto a dejar solo sus socios de Cataluña", ha aseverado Ortuño.

Al ser preguntado por si el acuerdo de gobernabilidad firmado en la Región de Murcia incluía la no admisión de más menores extranjeros no acompañados, Ortuño ha ratificado que ese pacto "se está cumpliendo punto por punto" y, por tanto, si Vox lo rompe, será una "decisión unilateral" de esa formación política.

"ESTAMOS TRABAJANDO EN TODAS LAS POSIBILIDADES"

En el caso de que se llegue a formalizar la ruptura del pacto de Gobierno, Ortuño ha avanzado que están trabajando "en todas las posibilidades" y ha garantizado que harán "siempre lo mejor para la Región de Murcia, actuando con prudencia y con mesura".

"Nosotros hemos formado un Consejo de Gobierno con normalidad, adoptando decisiones importantes para seguir contribuyendo a mejorar la Región de Murcia, con ese plan de obras y servicios que citaba, con esas ayudas también a las universidades públicas, por citar algunos ejemplos", ha añadido.

"En definitiva", ha afirmado que siguen "gobernando y trabajando, pensando siempre en el interés general de los ciudadanos de esta Región".

Según ha afirmado Ortuño, "lo no se nos puede pedir es que no atendamos a 16 niños sin familia que se encuentran en una situación de vulnerabilidad" y que "no seamos solidarios con otra comunidad autónoma como Canarias, cuando aquí reiteradamente apelamos a esa solidaridad en temas importantes", como el agua o la financiación.

Preguntado sobre si el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha hablado este jueves con el líder provincial de Vox, vicepresidente de la Comunidad y consejero de Interior, Emergencias y Ordenación del Territorio, José Ángel Antelo, Ortuño ha dicho que sabe que han mantenido una conversación, aunque desconoce si ha tenido lugar hoy.

"No sé lo que han hablado o no han hablado el vicepresidente y el presidente; en cualquier caso, lo que sabemos por la prensa es que parece ser que han tomado la decisión de salir de los gobiernos autonómicos, y yo apostillo que será una decisión unilateral de Vox porque ese acuerdo de gobernabilidad se está cumpliendo", ha comentado.

Respecto a si en el PP contemplan la posibilidad de gobernar en minoría, en caso de que Vox decida abandonar el Ejecutivo autonómico, Ortuño ha afirmado que "estamos trabajando en todas las posibilidades".

LA REGIÓN, "COLAPSADA Y SIN CAPACIDAD"

Ortuño ha reiterado que "la Región de Murcia está colapsada y sin capacidad" y que sufre "una sobreocupación del 200%".

"Lo que dijimos y lo que volveremos a decir es que el Gobierno de España tiene que asumir su responsabilidad en esta materia y no puede descargar los problemas en las comunidades autónomas tal y como está haciendo", ha subrayado el portavoz del Gobierno murciano.

Además, ha pedido tener en cuenta que la Región "tiene una presión migratoria propia por los menores no acompañados que llegan a través de las pateras en nuestras costas y también por el traslado que el Gobierno de España está haciendo de inmigrantes a las instalaciones del Hospital Naval de Cartagena".

"Nosotros lo que pedimos es que se tenga también en cuenta esa situación", ha aseverado Ortuño, quien ha insistido en que "nuestras instalaciones están colapsadas y sin capacidad y con una sobreocupación del 200%".