Ortuño considera "de siniestro total" la situación del Gobierno de España: "Cada día aparece algo nuevo"

MURCIA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Ejecutivo regional de Murcia, Marcos Ortuño, ha calificado la situación del Gobierno de España como "de siniestro total". "La situación es inaguantable; cada semana nos preguntamos qué más puede pasar porque cada día aparece algo nuevo", ha asegurado.

A preguntas de los medios de comunicación en una rueda de prensa, Ortuño ha hecho referencia a las recientes detenciones del expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y "mano derecha" de la ministra de Hacienda, así como de "la fontanera del Partida Socialista" y el dueño de la empresa Servinabar 2000.

"Esto demuestra, entre otras muchas cosas, que Pedro Sánchez es un fraude para todos los españoles. Dijo que venía a combatir la corrupción y lo que ha hecho es institucionalizarla", ha afirmado.

El portavoz regional ha señalado que el Gobierno de Sánchez "decía que iba a ser el más limpio y feminista y al final es el más corrupto y machista y el que más daño ha hecho a las mujeres".

"Mujeres víctimas de violencia de género, las prostitutas contratadas en empresas públicas, los casos de acoso sexual que han sido sistemáticamente tapados y aquí nadie condena nada, nadie pide que se investigue nada, incluido el delegado de Pedro Sánchez en la Región, el señor Lucas", ha insistido.

A juicio de Ortuño, "si el Partido Socialista de la Región de Murcia, con su secretario general al frente, no fuera la sucursal más obediente en sanchismo, debería denunciar públicamente todo lo que está pasando. Pero aquí nadie dice nada".

Asimismo, ha asegurado que "España no merece este gobierno" y ha expresado su convicción de que "esta etapa bochornosa que estamos viviendo terminará para siempre" y de que "la regeneración institucional acabará llegando".

"España ha salido de situaciones muy difíciles y estoy convencido de que lo volverá a hacer", ha precisado el dirigente regional.