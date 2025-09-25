Ortuño critica el "feminismo hipócrita" del Gobierno central y reclama a Lucas que "pida perdón" por fallos en pulseras

CARTAGENA (MURCIA), 25 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño, ha criticado este jueves el "feminismo hipócrita" del Gobierno central y ha demandado al delegado del Gobierno, Francisco Lucas, que "dé la cara" y "pida perdón" a las mujeres que "han quedado desprotegidas" debido a los fallos registrados en las pulseras antimaltrato.

En declaraciones a los medios de comunicación tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, celebrada en esta ocasión en Cartagena, Ortuño ha exigido a Lucas que "diga cuántas mujeres han quedado desprotegidas por el Gobierno de España y que, por supuesto, pida perdón por ello".

El dirigente regional ha explicado que la consejera de Política Social, Familia e Igualdad, Conchita Ruiz, ha informado al Consejo de Gobierno de que la Comunidad "sigue avanzando en la elaboración del informe sobre el mal funcionamiento de las pulseras antimaltrato", para lo que está contactando con las mujeres que utilizan este dispositivo a través de la red CAVI.

"En la Región sabemos que hay más de 200 mujeres que están utilizando este dispositivo y hay muchas posibilidades de que esas más de 200 mujeres hayan quedado desprotegidas", ha sostenido Ortuño, para quien la situación es "muy grave" por distintos motivos, el primero porque el cambio de contrato se ha demostrado "una chapuza".

En segundo lugar, ha denunciado el hecho de que el Gobierno central "quiera ocultar" que los dispositivos fallan, lo que es, según sus palabras, "de ser irresponsables", y, en tercer lugar, ha criticado que, desde el Ejecutivo de Sánchez, "se niegue la veracidad de los testimonios de jueces, fiscales y de las propias víctimas".

"El Gobierno de España, que dice ser el más feminista de la historia, es el que más ha desprotegido a las mujeres. Cuando tienen que proteger a las mujeres, hace aguas por todos sitios; esto forma parte de la marca de la casa del Gobierno socialista: gestión nefasta, feminismo hipócrita", ha remarcado.

Ortuño también se ha referido, a preguntas de los periodistas, a los asuntos judiciales que afectan al entorno del presidente del Gobierno de la Nación, Pedro Sánchez, del que ha dicho que "quiere acostumbrarnos a su corrupción, que la normalicemos".

"No es normal que la mujer del presidente del Gobierno de España vaya a sentarse en el banquillo de los acusados por utilizar la Moncloa como un centro de negocios; no es normal que el hermano del presidente del Gobierno de España vaya a sentarse en el banquillo de los acusados por enchufismo", ha dicho Ortuño.

Y ha continuado: "No es normal que quien ha sido el número dos del Partido Socialista, el señor Santos Cerdán, esté meses en la cárcel. No es normal que quien también fue el número dos del Partido Socialista, el señor Ábalos, esté imputado y de camino a la cárcel. No es normal que Pedro Sánchez haya tenido alojado en la Moncloa a su hermano como si fuera un piso turístico de Airbnb".

Ortuño se ha mostrado "convencido" de que "en cualquier otro país del mundo ya habría caído el Gobierno" y ha querido recalcar que "Pedro Sánchez necesita muchas cortinas de humo y necesita mucha propaganda para tapar todos esos casos de corrupción".

A su juicio, "la alternativa al nefasto gobierno de Pedro Sánchez es Alberto Núñez Feijóo, y esa alternativa está preparada y está dispuesta para asumir los mandos y asumir la responsabilidad cuando Pedro Sánchez".

En otro orden de cosas, el portavoz regional ha defendido el mantenimiento del trasvase Tajo-Segura y ha insistido en que la Comunidad va a estar "siempre acompañando a nuestros agricultores, a nuestros regantes, defendiendo una infraestructura que es fundamental, que es vital para el futuro de nuestra región".