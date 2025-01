Ortuño, sobre el decreto ómnibus: "Sánchez ha rectificado porque así se lo ha pedido el independentismo"

MURCIA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño, ha afirmado este jueves que el presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, "ha rectificado" con respecto al decreto ómnibus porque "así se lo ha pedido el independentismo y un prófugo de la Justicia", en referencia a Carles Puigdemont, líder de Junts per Catalunya.

Ortuño, que ha hecho estas declaraciones a preguntas de los medios de comunicación tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, en el Palacio de San Estaban, ha acusado a Sánchez y a su gobierno de "mentir" porque "dijeron que no se podía trocear" el decreto y al final "se ha troceado".

"Dijeron que se trataba de un paquete de medidas sociales", y de las más de 80 incluidas en el primer decreto "hemos pasado a 29". Por tanto, "es evidente que Pedro Sánchez ha rectificado", según ha comentado el dirigente regional, tras lo que ha añadido que "el PP hubiera ofrecido su apoyo a ese decreto de medidas sociales sin pedir nada a cambio".

"Una vez más, el Gobierno de España decide ponerse en manos de los chantajistas, los independentistas, los separatistas y de un prófugo de la Justicia. Sánchez ha rectificado aunque lo haya hecho porque así se lo haya pedido el independentismo y porque así se lo haya pedido un prófugo de la Justicia", ha sostenido Ortuño.

Respecto a las entregas a cuenta, ha señalado que el Gobierno de Sánchez "falta a su compromiso, a la verdad y también a su palabra" porque en la Conferencia de Presidentes celebrada en Santander (Cantabria) hace unas semanas el presidente del Ejecutivo central "se comprometió a convocar" una nueva reunión en enero.

"Hoy ya es día 30 y es evidente que es fundamental que se tiene que convocar ese Consejo de Política Fiscal y Financiera para incorporar el tema de las entregas a cuenta", ha señalado.

En este punto, el portavoz del Gobierno autonómico ha insistido en que a la Región de Murcia "le corresponden más de 650 millones de euros", un dinero "de todos" que abonan los murcianos con sus impuestos. "Que a nadie se le ocurra pensar que esto es un dinero que nos regala el Gobierno de España", ha manifestado.

Al respecto, ha subrayado que se trata de "un dinero fundamental para financiar la sanidad, la educación y las políticas sociales".

A su parecer, "el Gobierno de España, no actualizando las entregas a cuenta" y "está jugando con el dinero de todos los murcianos". "Pero mucho nos tememos que al final Pedro Sánchez, y como ya es habitual y conocido, acabará haciendo lo que le pide al señor Puigdemont", ha recalcado Ortuño.

"El Partido Popular dice sí a subir las pensiones, sí a ayudar a Valencia, sí a bonificar el transporte público. Y, desde luego, decimos no a la mentira, no al chantaje y no al gobierno que tenemos porque está utilizando políticamente las necesidades de los ciudadanos de este país", ha enfatizado.