Ortuño dice que la Comunidad "no tiene competencia" para pedir a Jumilla retirar la moción de espacios deportivos

MURCIA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del ejecutivo regional, Marcos Ortuño, ha asegurado que "la Comunidad Autónoma emitió un informe que determina que no tiene competencia para indicar si el Ayuntamiento de Jumilla debe aceptar o no el requerimiento de la Delegación del Gobierno", en referencia a la presentación por parte del Gobierno de un recurso contencioso-administrativo contra la moción del Ayuntamiento de Jumilla de prohibir el uso de espacios deportivos para actividades no organizadas por el consistorio y que impide así la realización de rezos islámicos.

Ortuño le ha pedido al delegado de Gobierno, Franciso Lucas "que deje de polarizar" y de "utilizar la Delegación del Gobierno como una herramienta política al servicio del Gobierno de Pedro Sánchez".

Al respecto, Lucas ha afirmado que "la Abogacia del Estado tiene indicaciones claras para interponer ese recurso contencioso-administrativo" en el que que "se está trabajando y en la mayor brevedad posible, será una realidad".