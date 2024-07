Ortuño lamenta que España tenga "un gobierno que no gobierna" un año después de las últimas elecciones

Considera que es un gobierno que "agoniza" y que "tiene fecha de caducidad"



MURCIA, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Ejecutivo regional, Marcos Ortuño, ha lamentado este jueves que después de un año desde las últimas elecciones generales y "después de todas las concesiones que se les ha hecho a los separatistas catalanes sigamos tenemos un gobierno sin capacidad para gobernar, inestable y cercado por la corrupción".

Ortuño, tras ser preguntado en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, ha opinado que el país tiene "un gobierno que no gobierna, que ha perdido más de 30 votaciones en el Congreso de los Diputados y que no ha sido capaz de aprobar el objetivo de déficit y el techo de gasto".

Esto supone, ha explicado, que en la Región "seguimos sin avanzar en temas estratégicos que dependen del Gobierno de España como el agua, la financiación autonómica o el déficit de infraestructuras".

Pero es que además, ha añadido, "a pesar de la petición de la mayoría de los presidentes autonómicos ni tan siquiera se ha convocado la Conferencia de Presidentes para abordar cuestiones importantes como el problema migratorio, la ley de extranjería o el modelo de financiación autonómica".

Por tanto, ha insistido, "está claro que no tenemos un gobierno, tenemos a alguien que sobrevive en la Moncloa pero que no tiene capacidad para gobernar", por lo que, ha augurado, "estamos ante una legislatura abocada al fracaso, tenemos un gobierno que agoniza sin presupuestos y con unos socios que lo están dejando caer".

PRESUPUESTOS

Ortuño ha profundizado en el tema de los presupuestos. Ha recordado que "el año pasado tuvimos que hacer los presupuestos regionales en base a previsiones porque el Gobierno de España no hace los deberes, no cumple con sus obligaciones y no facilita una información que es necesaria a las comunidades , lo que genera una evidente situación de incertidumbre".

Pero además, ha agregado, "vuelve a aplicar la ley del embudo, es decir, reserva un déficit del 2,4 por ciento para el Estado y del 0,1 por ciento para las comunidades autónomas".

"Evidentemente no hay ninguna proporcionalidad en ese reparto del déficit y esto además es especialmente grave en nuestro caso porque somos la comunidad autónoma peor financiada", se ha quejado.