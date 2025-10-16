Ortuño pide al Gobierno que "asuma su responsabilidad" en lo ocurrido con los cortes de agua de la MCT

MURCIA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del ejecutivo regional, Marcos Ortuño, ha pedido al Gobierno que "asuma su responsabilidad y no eche balones fuera" en lo que respecta a la incidencia ocurrida en el canal de abastecimiento de la Mancomunidad de Canales del Taibilla (MCT) que mantiene a los municipios de San Pedro del Pinatar, San Javier, Los Alcázares y algunas pedanías de Torre Pacheco y Murcia sin agua potable.

Ortuño se ha preguntado, durante la rueda de prensa del Consejo del Gobierno, qué actuaciones ha llevado a cabo la MCT para que esta situación, que ya ocurrió en la misma zona tras las inundaciones de diciembre de 2016, no se vuelva a repetir y qué inversiones y proyectos ha llevado a cabo el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO).

OBRAS HIDRÁULICAS

Al hilo, ha criticado que el delegado del Gobierno, Francisco Lucas, "quiere hacernos creer que es el Gobierno regional el que tiene paralizadas las obras contra las inundaciones que siguen pendientes en la Región" y ha señalado que es el Gobierno de España quien "las tiene olvidadas en un cajón".

"Quiere hacernos creer que las están paralizadas porque no tenemos listos los informes medioambientales, pero esto no es verdad. No hay obras hidráulicas paralizadas por culpa del Gobierno regional", ha apuntado.

Al respecto, Ortuño ha asegurado que hay muchos proyectos de envergadura que cuentan con el informe favorable de la Consejería de Medio Ambiente y que "no han sido licitados por la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS)". Entre ellos, ha destacado la presa de Béjar, las actuaciones en Los Alcázares o la rambla de Cobatillas, la presa de laminación de la Torrecilla, las presas de Balonga, Chicamo, Garruchal y Tinajón para reducir el riesgo de inundaciones en la Vega del Segura, o las actuaciones en la Rambla de la Maraña y el Albujón.

El consejero ha señalado que el Gobierno de España "apenas ha ejecutado el 15% de las actuaciones prioritarias contra inundaciones", y que se "siguen sin realizar el cinturón verde del Mar Menor ni las obras de restauración ambiental en instalaciones mineras".

Asimismo, Ortuño ha apunado que la CHS anunció que en el primer trimestre de 2025 licitaría las obras en la rambla de Cobatillas y las ramblas mineras en Los Alcázares, fecha que retrasó para después del verano. "Nosotros hemos emitido los informes y estamos en el mes de octubre y seguimos sin ver ni una sola licitación", ha añadido.

"La Región no necesita más promesas ni más anuncios, necesita más inversiones" ha dicho Ortuño, quien ha aseverado que al hablar de estos proyectos "hablamos de seguridad y de proteger vidas humanas".

PÉRDIDAS EN AGRICULTURA

Por otra parte, Ortuño ha explicado que la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubiera, ha informado de que, hasta el momento, y tras las lluvias torrenciales del pasado fin de semana, la valoración de pérdidas en cultivos asciende a un millón y medio de euros y que la superficie agrícola afectada se sitúa en más de 700 hectáreas.