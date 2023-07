Ortuño: "Vox no quiere un gobierno de coalición, quiere un gobierno de imposición"

MURCIA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno murciano, Marcos Ortuño, ha criticado que Vox "no quiere un gobierno de coalición", sino que "quiere un gobierno de imposición".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Ortuño ha señalado que, después de las elecciones generales del pasado domingo, los ciudadanos de la Región de Murcia "no pueden seguir esperando" para la formación de un nuevo ejecutivo en la Comunidad.

"Esta situación es consecuencia del bloqueo a la investidura del presidente Fernando López Miras", según Ortuño, quien ha señalado que se trata de "un bloqueo al avance y al progreso de nuestra región y un bloqueo también al impulso de los proyectos que necesitamos para seguir creciendo".

Ha recordado que hace ya dos meses que los ciudadanos de la Región de Murcia "dieron su confianza mayoritaria al presidente López Miras" y, después de este periodo, no entiende que Vox "quiera llevar a unas nuevas elecciones a la Región".

"Vox no quiere sentarse a hablar de las medidas necesarias para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de esta tierra, que es lo verdaderamente importante", según Ortuño, quien ha señalado que el Gobierno murciano reitera su "total predisposición" y su "total voluntad" para alcanzar un acuerdo "para trabajar por el futuro de nuestra Región".

A este respecto, ha considerado que "quien quiere lograr algo encuentra un medio" y quien no, "busca una excusa". "Si hay voluntad de diálogo, los acuerdos llegan", según el portavoz del Ejecutivo murciano, quien ha reiterado su llamada a la "responsabilidad" para "encontrar alternativas que desbloqueen la gobernabilidad de la Región".

A su parecer, "quien no acude a una cita para dialogar demuestra simplemente que no quiere dialogar", en referencia al encuentro propuesto por el PP este miércoles. Además, ha instado a tener en cuenta que "dialogar no es imponer y que negociar no es exigir".

"VOX QUIERE NUEVAS ELECCIONES"

"Vox, por lo que hemos visto, quiere elecciones en la Región y que este miércoles no quisiera ni tan siquiera sentarse a dialogar y negociar es una clara muestra de ello", según Ortuño, quien ha criticado que "Vox sigue bloqueando a la Región y ahora, además, bloquea también la negociación".

En este sentido, ha asegurado que el Gobierno de Fernando López Miras "no quiere una repetición electoral", sino que "quiere gobernar y quiere gestionar para hacer que la región de Murcia siga avanzando".

Con este "bloqueo", Ortuño ha señalado que "no pierde el Gobierno", sino que "pierde la Región y pierden también todos aquellos que necesitan urgentemente medidas como los agricultores, los docentes, los sanitarios o nuestros jóvenes".

"Nuestra voluntad de diálogo y de negociación es incuestionable", según Ortuño, quien ha precisado que se ha ofrecido un acuerdo programático y de gobierno, al tiempo que se ha ofrecido el senador autonómico, la representación en la mesa de la Asamblea y otros cargos de representación parlamentaria e institucional.

Sin embargo, ha criticado que "Vox no quiere un gobierno de coalición" sino que "quiere un gobierno de imposición". "Quieren la vicepresidencia con funciones ejecutivas de control al gobierno y quieren valorar la idoneidad de los consejeros del Partido Popular y también de las políticas del Ejecutivo".

"Si no están dispuestos ni tan siquiera a sentarse a dialogar, solo hay dos escenarios posibles", según Ortuño. Una opción, añade, es "seguir en esta situación de bloqueo, con un gobierno en funciones, con proyectos que no pueden ejecutarse, lo que perjudica al millón y medio de los ciudadanos de esta región". La segunda alternativa, ha precisado, es "una repetición electoral".

"Que quede claro que nosotros no queremos ninguno de esos dos escenarios, sino que apostamos por el diálogo, por el consenso y por los acuerdos programáticos en torno a cuestiones que realmente importan las opciones de esta Región", ha aseverado.

Igualmente, ha asegurado que no van a dar "un paso atrás" en temas como "la protección del Mar Menor o como la lucha contra la violencia de género".

En etse sentido, ha recordado que el PP tiene 21 diputados de la Asamblea Regional, lo que supone el 46% de la representación de la Asamblea.

"Si trasladamos ese porcentaje al Congreso, supondría que Alberto Núñez Feijó hubiera conseguido 164 diputados", según Ortuño, quien se pregunta si "alguien entendería que Santiago Abascal estuviera bloqueando la formación de un gobierno por exigir la vicepresidencia y varios ministerios". "Evidentemente no", ha zanjado.

Por otro lado, ha considerado "curioso" que, de todas las comunidades autónomas donde el Partido Popular y Vox pueden pactar, la Región de Murcia "es donde el PP tiene los mejores resultados y paradójicamente es donde Vox más está exigiendo".

Por tanto, ha pedido a Vox que "reconsidere su postura y que reflexione", porque "evidentemente la región de Murcia no puede seguir paralizada.

"Como saben, tenemos hasta el próximo 7 de septiembre y a partir de ahí se convocarían automáticamente las elecciones", ha recordado Ortuño, quien cree que, en caso de celebrarse nuevas elecciones, serían para la segunda quincena de octubre. "Pero repito, no es el escenario que nosotros deseamos", ha concluido.