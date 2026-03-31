Óscar Martínez, Cristian San Bernardino y 'El Gallo' protagonizarán Los 40 Sessions en Archena

Presentación de Los 40 Sessions en la Semana de la Juventud de Archena - AYUNTAMIENTO DE ARCHENA

ARCHENA (MURCIA), 31 (EUROPA PRESS)

La Semana de la Juventud de Archena se prepara para la primera edición de Los 40 Sessions en la localidad. El sábado 18 de abril, el Cine de Verano acogerá este evento musical, que contará con la participación de tres de los DJ's más reconocidos de Los 40, Óscar Martínez, Cristian San Bernardino y Dani Moreno 'El Gallo', conocido por liderar uno de los programas matinales más escuchados del país.

Organizado por la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Archena junto a diversos colectivos juveniles, el evento busca "ofrecer una experiencia musical para todos los públicos y consolidar a Archena como referente en actividades juveniles durante todo el año", según han informado desde el Consistorio. Además de los DJ's invitados, participarán artistas locales, reforzando la conexión con la escena musical regional.

Durante la presentación la alcaldesa de Archena, Patricia Fernández, ha subrayado que "la Semana de la Juventud es una de las fechas más esperadas del calendario local. Este año es aún más especial gracias a la colaboración con Los 40, que traerán una gran fiesta musical. Esperamos que el Cine de Verano, desde las 16.00 horas, se llene de música y vida."

Los 40 Sessions forman parte de una programación que incluye la tradicional marcha nocturna del viernes y una gala de juventud, en la que se reconocerá el talento de los jóvenes archeneros. Según Fernández, estas actividades "reflejan el presente vibrante de Archena y promueven oportunidades, consolidando la ciudad como un espacio activo y creativo para su juventud".

Por su parte, el director de Los 40 y Radio Murcia Cadena SER, Domingo Camacho, ha afirmado que "estar en Archena siempre es motivo de alegría. La acogida de la alcaldesa Patricia Fernández y de la Concejalía de juventud ha sido excepcional. Confiamos en que este evento deje el listón a la altura de lo que representa la música de Los 40 y que sea una verdadera fiesta para todos los públicos."