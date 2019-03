Padín (Cs): "El órgano que propone Arroyo se llama Observatorio del Deporte y lo sacó adelante Cs hace dos años"

Publicado 16/03/2019 12:09:22 CET

MURCIA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Tras el sorprendente comunicado hoy del PP de Cartagena sobre la creación de un órgano de participación para el deporte municipal que ya fue aprobado por el Pleno en abril de 2017, el portavoz de la formación naranja, Manuel Padín, recuerda a la candidata del PP a la alcaldía de Cartagena que su Grupo fue el que sacó adelante la puesta en marcha de un 'Observatorio del Deporte y la Actividad Física en Cartagena' cuyos objetivos debían ser analizar la realidad deportiva de Cartagena desde una perspectiva multidisciplinar. La moción fue aprobada por unanimidad y se está ejecutando en estos momentos.

Ciudadanos ya ha explicado en varias ocasiones que "con este órgano también tendremos un espacio con el que poder controlar el estado de nuestras instalaciones deportivas de una manera más centralizada y directa y evitaremos mejor su deterioro, y está claro que contribuirá a mejorar la participación ciudadana en Cartagena ya que estaremos generando un espacio en el que todos los colectivos deportivos implicados, asociaciones, entidades, clubes deportivos, y representantes vecinales, podrán debatir y compartir sus experiencias y sus puntos de vista", ha explicado Manuel Padín.

"Hay que estar muy desorientado para proponer cosas que ya han sido aprobadas en el Pleno y, con una irritante lentitud, están dando ya sus primeros pasos; le aconsejo a la candidata popular que empiece su campaña repasando los acuerdos plenario; sobre todo aquellos que se están ejecutando, para no volver a meter la pata de esta manera", aconseja Padín, que añade que "prefiero pensar eso, que sospechar que el PP no tiene ni idea de qué hacer en Cartagena salvo copiar el trabajo y las buenas ideas de Ciudadanos y rezar para que nadie se dé cuenta".

Otra cosa que demuestra la candidata del PP es que "no sabe qué ha pasado en Cartagena desde 2015, lo que creo que no es un buen punto de partida para diselar ningún programa; es cierto que PSOE y MC no nos han dado muchas alegrías, y no ha sido una legislatura precisamente brillante, pero se han conseguido logros como el observatorio desde una oposición responsable y trabajadora".

El observatorio de Cs "es además mucho más ambicioso, ya que tendrá entre sus objetivos analizar la realidad deportiva de Cartagena desde perspectiva multidisciplinar, analizar las posibilidades para aplicar diversas políticas municipales en este campo, coordinar programas y actividades relacionadas con la actividad deportiva y facilitar el intercambio de información entre otros observatorios del deporte en España, para poder contratar nuestra realidad con otras ciudades y comunidades".

El portavoz de Cs en Cartagena señala "creemos necesaria la creación de este instrumento para mantener actualizado el Sistema Deportivo del municipio, y para tener una visión global de las necesidades, las características y de la evolución temporal del deporte cartagenero, además de poder examinar los aspectos territoriales; en este observatorio podremos aunar el conocimiento de los clubes deportivos y tratar diversos aspectos como la salud aplicada y el bienestar, calcular la oferta municipal en relación con la demanda, sopesar diversos modelos de gestión, el nivel de autofinanciación en el deporte municipal, cómputos de los niveles de satisfacción, la reserva del presupuesto, y barajar posibilidades para poder innovar a través de las nuevas tecnologías y las redes sociales".

Para Padín, "la divulgación y el seguimiento de los estudios y conclusiones que surjan de aquí serán la piedra angular del Observatorio del Deporte en Cartagena". Asimismo, apunta que "con este acuerdo de 2017 quisimos obtener un conocimiento más amplio sobre el presente del deporte municipal, pero también planificar una hoja de ruta para su futuro, y estoy seguro de que ayudará a nuestra Administración local a planificar sus políticas públicas en esta materia".

LA MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO, PENDIENTE

Tras consultar con diferentes técnicos y responsables municipales del área de Deportes del Ayuntamiento de Cartagena, Ciudadanos logró sacar adelante en el Pleno de julio de 2018 una moción para pedir que el Observatorio de Deportes trabaje en la modificación del Reglamento de Uso y Funcionamiento de las Instalaciones Deportivas de Cartagena.

Según Ciudadanos, actualmente este documento, que trata esta cuestión en el municipio, es demasiado abstracto y requiere más concreción; ni siquiera incluye el derecho a la cesión gratuita a las entidades sin ánimo de lucro que lo necesitan", ha explicado Padín, que ha indicado que se hace necesario "especificar mediante la modificación del reglamento o la creación de una ordenanza las condiciones de acceso y uso de nuestros espacios deportivos para todas las entidades deportivas que existen en Cartagena".

"El nuevo reglamento servirá para buscar un encaje ordenado a las nuevas asociaciones y clubs pero respetando y priorizando la importancia, la historia y tradición de los que ya existen y llevan muchos años promoviendo el deporte cartagenero de calidad", ha indicado Manuel Padín.