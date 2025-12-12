El Palacete Villa Rías de Archena revive la ilusión navideña convirtiéndose en una fábrica de juguetes - AYUNTAMIENTO DE ARCHENA

ARCHENA (MURCIA), 12 (EUROPA PRESS)

El Palacete de Villa Rías de Archena se ha convertido esta Navidad en un espacio mágico, una auténtica fábrica de juguetes donde los sueños de los más pequeños cobran vida.

La inauguración, que corrió a cargo de la alcaldesa, Patricia Fernández, comenzó con un cuento navideño y la aparición de los elfos llegados de distintas partes del mundo. Durante el acto, los niños tuvieron la oportunidad de adentrarse en este mundo idílico y descubrir cómo trabajan los elfos que, con gran dedicación, preparan los regalos que Papá Noel les hará entrega la noche del próximo 24 de diciembre.

"Hoy damos inicio a una experiencia inolvidable para nuestros niños y niñas, un lugar donde la magia de la Navidad se hace realidad. Queremos que este espacio sea no solo un punto de encuentro, sino también un espacio para alimentar la ilusión y las sonrisas que hacen de estas fechas algo tan especial", expresó la alcaldesa, según informaron fuentes municipales en una nota de prensa.

Durante la inauguración compartió su deseo de que Archena sea "un lugar donde las familias puedan disfrutar de tradiciones y momentos únicos" y aprovechó para felicitar a las personas que han convertido el Palacete "en un lugar tan mágico".

La visita a la fábrica de juguetes estará abierta durante todas las fiestas navideñas, concretamente los días 12, 13, 14, 18, 19 y 20 de diciembre, para mantener viva la ilusión en los más pequeños.

"Desde el Ayuntamiento invitamos a todos los vecinos y visitantes a sumarse a esta experiencia y vivir de cerca el espíritu de la Navidad en Archena", declaró.

Los más pequeños tendrán la oportunidad de entregar su carta Papá Noel y observar cómo se ultiman los juguetes que recibirán millones de niños en las noches más mágicas del año, durante los días que esté abierta esta fábrica de juguetes cuyo recorrido está diseñado para sumergir a las familias en el espíritu navideño y mostrar el esfuerzo que hay detrás de cada regalo.