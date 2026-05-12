Los pantanos de la cuenca del Segura ganan 12 hectómetros cúbicos en la última semana

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MADRID/MURCIA 12 May. (EUROPA PRESS) -

Los pantanos de la cuenca del Segura cuentan con unas reservas de 678 hectómetros cúbicos, 12 más que la semana anterior, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) recogidos este martes por Europa Press.

Los embalses del Segura disponen de 336 hectómetros cúbicos más que en la misma fecha del año anterior y de 265 más que la media que suelen almacenar en esta época (413 hectómetros cúbicos).

Así, los pantanos de la cuenca del Segura se encuentran al 59,5% de su capacidad total.

En el conjunto del país, la reserva hídrica española almacena 47.010 hectómetros cúbicos y están al 83,9% de su capacidad.

En comparación, está 23,2 puntos por encima del año pasado por estas fechas, cuando los embalses se encontraban al 60,7% y almacenaban 34.037 hectómetros cúbicos. A su vez, supera en 20,7 puntos el nivel de la última década para esta época del año, cuando tenía una media de 35.430 hectómetros cúbicos y estaba al 63,2%.

Durante esta última semana, las precipitaciones han afectado considerablemente a toda la Península. En concreto, la máxima se ha producido en Navacerrada, donde se han recogido un total de 60,2 litros por metro cuadrado.

En este marco, la vertiente atlántica almacena 35.957 hectómetros cúbicos y está al 84,7% mientras que la mediterránea tiene 11.053 hectómetros cúbicos y se encuentra al 81%.

En total, hay dos cuencas que superan el 90%: las Cuencas internas del País Vasco (95,2%) y las Cuencas internas de Cataluña (92,2%). A su vez, hay diez que sobrepasan el 80%: Guadalete-Barbate (89,3%); el Ebro (88,5%); el Guadalquivir (87,8%); el Duero (87,5%); Tinto, Odiel y Piedras (86,9%); el Miño-Sil (86,6%); el Cantábrico Oriental (86,3%); el Guadiana (85,9%); el Cantábrico Occidental (83,9%) y Galicia Costa (80,4%).

Por lo demás, con niveles más bajos, pero aún así por encima del 50% se encuentran el Tajo, que está al 78,9%; la Cuenca Mediterránea Andaluza, al 76,9%; el Júcar, 68,3%; y el Segura, al 59,5%.