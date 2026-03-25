Los pantanos de la cuenca del Segura ganan 28 hectómetros cúbicos en la última semana

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MADRID/MURCIA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los pantanos de la cuenca del Segura cuentan con unas reservas de 612 hectómetros cúbicos, 28 más que la semana anterior, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) recogidos este miércoles por Europa Press.

Los embalses del Segura disponen de 310 hectómetros cúbicos más que en la misma fecha del año anterior y de 244 más que la media que suelen almacenar en esta época (368 hectómetros cúbicos).

Así, los pantanos de la cuenca del Segura se encuentran al 53,7% de su capacidad total.

En el conjunto de España, los embalses almacenan 46.677 hectómetros cúbicos y están al 83,3%. Durante esta semana, han aumentado 69 hectómetros cúbicos, o lo que es lo mismo, el 0,1% de la capacidad total de la reserva hídrica.

En comparación, los embalses están 12,1 puntos por encima de su nivel de hace un año (cuando almacenaban 39.895 hectómetros cúbicos y estaban al 71,1%) y superan por 23,8 puntos el de la media de la última década para esta época del año (cuando registraban 33.386 hectómetros cúbicos y se encontraban al 59,5%).

En este marco, la vertiente atlántica está al 84,9% con 36.008 hectómetros cúbicos. En comparación, la mediterránea se encuentra al 78,2% y almacena 10.669 hectómetros cúbicos.

A lo largo de los últimos días, las precipitaciones han sido escasas en toda España. La máxima se ha producido en Las Palmas de Gran Canaria (Aeropuerto), donde se han registrado 54,8 litros por metro cuadrado.

Todas las cuencas están por encima del 50% de su capacidad. De hecho, hay una al 100% --las cuencas internas del País Vasco-- y cuatro por encima del 90% --el Cantábrico Oriental al 93,2%; Tinto, Odiel y Piedras al 90,4%; Guadalete-Barbate al 90,9%; y cuencas internas de Cataluña al 90,7%.

Además, hay ocho que sobrepasan el 80%: Galicia Costa está al 89%; el Guadiana al 86,6%; el Duero al 86,2%; el Miño-Sil al 85,6%; el Guadalquivir al 85,4%; el Ebro al 85,1%; el Cantábrico Occidental al 84,1%; y el Tajo al 80,8%.

A la cola están la cuenca Mediterránea Andaluza al 76,1%; el Júcar al 67,2%; y el Segura, que tradicionalmente almacena poca agua, pero que ya se encuentra a más de la mitad de su capacidad y marca el 53,7%.