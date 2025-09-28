El parque zoológico municipal Terra Natura aumenta sus visitantes durante la temporada estival en un 16%

MURCIA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El parque zoológico y acuático municipal Terra Natura Murcia ha confirmado su consolidación como uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad durante la temporada estival. Así, las instalaciones del parque han recibido un 16 por ciento más de visitas que durante el verano de 2024, alcanzando los 120.000 visitantes.

Este aumento ha sido especialmente notable entre el público de fuera de la Región de Murcia. En concreto, se ha registrado un crecimiento de un 30 por ciento en turistas nacionales procedentes de Madrid, Comunidad Valenciana, Castilla- La Mancha y Andalucía, y un 17 por ciento más de visitantes de fuera de España, principalmente de Reino Unido, Francia y Alemania.

Durante esta temporada, algunas de las propuestas que más interés han despertado entre los visitantes han sido el parque acuático Aqua Natura, con más de una decena de atracciones como toboganes, piscinas de olas y zonas de juego infantiles, y el nuevo evento Safari de Luces, que ha permitido a los participantes recorrer por la noche la zona africana, iluminada con diferentes elementos como luces, velas y figuras.

Además, más de 420 menores han participado en la escuela de verano, que ha contribuido a fomentar en los pequeños asistentes valores como la creatividad, la convivencia y el bienestar emocional, al tiempo que ofrecía una alternativa de conciliación laboral y familiar, educativa y de ocio de calidad, con actividades dirigidas por monitores especializados y en un entorno natural privilegiado.

"Todas estas propuestas han sido diseñadas para ofrecer una experiencia segura, accesible y respetuosa con el medio ambiente, en línea con la filosofía de conservación y educación ambiental de Terra Natura Murcia, un parque que nos prestigia como ciudad y es uno de los zoológicos más importantes de todo nuestro país", ha valorado el concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén.

Por su parte, el director del parque, Gustavo Martínez, ha subrayado que "la combinación de ocio acuático, experiencias nocturnas y naturaleza ha posicionado a Terra Natura Murcia como un destino familiar de referencia durante este verano. Nuestra propuesta única y el compromiso con el bienestar animal y la conservación han sido claves para este crecimiento".