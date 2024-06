Los Parrandboleros vuelven al Teatro Romea con su concierto ‘Murcia, la de las flores’

MURCIA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Cultura e Identidad del Ayuntamiento de Murcia, Diego Avilés, y el presidente de Parrandboleros, Manuel Majón, han presentado el nuevo concierto ‘Murcia, la de las flores' que se celebrará el próximo 28 de junio a las 21.00 horas, según informaron fuentes del Consistorio en un comunicado.

Los Parrandboleros regresan de nuevo al escenario del Teatro Romea con un espectáculo al que da título una poesía de Vicente Medina hecha canción: ‘Murcia, la de las flores'. Un concierto que contará con La Trova de Gran Canaria como artistas invitados y en el que se nombrará Parrandbolero de Honor al alcalde de Murcia, José Ballesta.

Así, el concejal de Cultura e Identidad ha destacado que "no se me ocurre mejor broche de oro para cerrar la programación de nuestro teatro principal, el Teatro Romea, que este gran concierto de Los Parrandboleros; un grupo al que los murcianos queremos y admiramos, no solamente por la calidad artística de sus voces, de sus composiciones, sino también por la calidad humana de sus componentes".

Los Parrandboleros volverán a inundar el Teatro Romea de música romántica y entrañable de la formación murciana, resultado de la fusión de voces formadas en noches de parranda, serenata y bolero con jóvenes maestros de música plectro, instrumentistas de cuerda y percusión latina. Sus arreglos y sonidos aportan al panorama musical un nuevo estilo en la música latina, una nueva visión de la música popular llena de sabor latino y todo el calor del sur.

De este concierto destaca la puesta en escena de más de treinta músicos y cantantes y una armonía que suena a ultramar, a tierra árida y cercana, a huerta, a Mediterráneo, a música de ida y vuelta, tal y como indican desde la agrupación.

"Con conciertos como este, los murcianos podemos sentirnos orgullosos de todo el talento musical que tenemos en nuestra tierra como son los Parrandboleros, que harán que el próximo viernes 28 de junio el Teatro Romea vibre con el mejor concierto para ofrecer un espectáculo cultural de primer nivel, con la máxima calidad", ha explicado Avilés.

Las entradas pueden adquirirse en la web del teatro y en taquilla, y además el espectáculo bonificado con un descuento del 15% para los colectivos de Jóvenes entre 14 y 25 años; Mayores de 65 años; desempleados; carnet de familia numerosa; colectivos Universitarios; colectivo Escuela Superior de Arte Dramático; colectivo Conservatorio Superior de Danza; ccolectivo Conservatorio Superior de Música; Murcia Tourist Card; Erasmus Students Card; Asociación de Actores de la Región de Murcia; Asociación Profesionales de Circo de la Región de Murcia; Asociación de Dramaturgos de la Región de Murcia; Asociación Murcia Escena; Asociación de Directores de la Región de Murcia; Asociación Plataforma 44; y Grupos de 15 o más personas.

Las localidades con descuento sólo se pueden adquirir en taquilla, siendo imprescindible la presentación del carnet o acreditación correspondiente tanto en la compra como en el acceso al teatro. Los descuentos no son acumulables.