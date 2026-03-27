Los pasteleros de Murcia mantienen precios en Semana Santa y confían en el tirón del buen tiempo

Archivo - Imagen de una mona con huevo - EUROPA PRESS - Archivo

MURCIA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Asociación Regional de Empresarios de Pastelería de Murcia (AREPA), Juan Carlos Hernández, ha confirmado el "compromiso de mantener el precio" de los dulces típicos durante esta campaña a pesar de la subida de costes internacionales por el conflicto en Irán.

En declaraciones a Europa Press, Hernández ha manifestado que los pasteleros artesanos afrontan "con optimismo" el inicio de las fiestas este Viernes de Dolores, con una previsión de ventas que fía parte de su éxito a la buena climatología esperada para la próxima semana.

Hernández ha reconocido que existe "cierta preocupación" en el sector por la situación económica global, aunque ha matizado que el público de Murcia mantiene el hábito de consumir productos tradicionales en la calle.

En este sentido, ha destacado que el buen tiempo resulta fundamental para la celebración, ya que los murcianos disfrutan de los desfiles junto al consumo de caramelos, bollería y productos salados como las empanadas o los pasteles de carne.

La campaña de dulces tradicionales se encuentra plenamente activa desde hace dos semanas, periodo en el que los escaparates han incorporado de forma progresiva productos como los parajotes, los bizcochos borrachos y las torrijas.

Entre las piezas más destacadas para estos días sobresale la mona con huevo, un producto de origen romano que el portavoz de AREPA ha definido como un bollo especial muy típico de estas fechas en el municipio.

Además, el paparajote se mantiene como el referente indiscutible dulce de estas fiestas, especialmente durante el Bando de la Huerta.

Hernández ha destacado el valor gastronómico de este producto dentro de la repostería murciana y el interés que despierta al obtener un "sabor cítrico puro" directamente de la hoja de limonero sin necesidad de aportar aditivos a la masa, una técnica antigua que ahora inspira numerosas recetas de cocina moderna.